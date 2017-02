ERKEKLERİN NE İSTEDİĞİNİ BULMAYA NE DERSİNİZ?

Şimdiye kadar hep ‘Kadınlar ne ister?’ diye sorduk. Peki bir ilişkide erkekler kadınlardan ne ister, ne bekler? Kadınların doğru erkeği bulma arayışında onlara rehberlik etmek isteyen İlişki Danışmanı Baturay Özden, ‘Erkeğin Pin Kodu’ isimli kitabında, erkeklerin kadınlardan ne istediğine de yanıt veriyor.

Tara Kipat’tan çıkan kitapta erkekler hakkında merak edilen tüm sırları deşifre eden Özden, kadınlara bir ilişkiyi zekice ‘yönetmeleri’ için tüyolar veriyor.

‘SEVDİĞİN ADAMLA AYNI DİLİ KONUŞ’

Bir erkeğin gözünün senden başkasını görmemesi için ne yapmak gerekir? Özden’in anlattıklarına bakılırsa önce ‘Erkekler ne ister?’ sorusuna yanıt vermek gerekiyor. “Onun her şeyi ol” diyerek söze başlayan Özden, tüyoları sıralıyor: ”Yatakta azgın fahişesi, yeri geldiğinde de masum prensesi ol; yeri geldiğinde kankası, sırdaşı, liseli aşkı ol. İş yerindeki sorunları için mentorü ol, koçluk yap. Tüm bunları yapmanın kolay olmadığının farkındayım ama çabala. Bunun için kendini geliştirmen gerekiyor. Gündüz kuşağı programlarını seyredip kim kiminle evlenmiş ya da üzerine giydiği pantolona kaç puan vermişler diye merak etme, aç bir kitap oku. Sevdiğin adamla aynı dili konuşabilmek kadar kıymetli bir şey yok. Bir mimarla birlikteysen bir zahmet, gotik yapılarla barok tarz arasındaki farkı bil. Soru sor, tartış. Onunla gerçekten ilgilen. Akşam eve geldiğinde önüne yemek koymak bir erkekle ilgilenmek değildir. Onu annemiz de yapıyordu.”

‘BİZİMLE İLGİLENİN’

Baturay Özden, bir erkeğin evlilikten ne beklediğinin eş seçimi konusunda kritik rol oynadığını söylüyor ve ekliyor: “Erkek danışanlarıma ve arkadaşlarıma hep sorarım; ‘Hayat arkadaşı mı arıyorsunuz, yoksa çocuk yapıp büyütecek, sosyal ortamlarda yanında duracak bir kadın mı?’ İkincisi peşinde koşan bir erkekle asla evlenme. Daha da önemlisi ikinci kategori kadınlardan asla olma. Kocanla en son ne zaman iki duble rakı içtin, çıkıp bir yerlerde dans ettin, eğlendin? En son ne zaman yeni bir şeyler deneyip görmediğin bir yere gittin? Üzgünüm ama tüm gün evde oturup akşam da bakımsız halinle kapıyı açıp sonra da adamdan büyük ilgi falan bekleme. Bir erkek için ofisteki partiye kalmak asla eve gelmekten daha heyecan verici olmamalı. Bu da sadece ve sadece kadının elindedir. İstediği zaman neler yapabildiğini bildiğimiz kadınların bizimle ilgilenmemek için kendilerince çok geçerli bahaneler üretmesine de inanmıyoruz, bilesin.”

‘SADE VE SAMİMİ; SADECE SEN OL’

Kritik bir konu: İlk randevu! Neredeyse bir ilişkinin kaderini belirleyen ilk randevuya giderken ne yapman gerektiğini biliyor musun? Peki bir erkeğin ilk randevuda neler beklediğini bilmek ister misin? Özden, “Kesinlikle unutmaman gereken şey, erkeklerin senin dikkat ettiğiniz detayları çoğunlukla fark etmediği gerçeği” diyor ve bu konuda bizi aydınlatmaya devam ediyor: “İlk randevuda kesinlikle abartılı olma. Mezuniyet balosuna gidilir gibi ilk buluşmaya gidilmez. Topuklu ayakkabı konusuna erkek arkadaşının boyuna göre karar vermelisin. Benim önerim kot ve gömlek. Tabii nerede buluştuğunuz önemli ama genel olarak kot-gömlek ikilisi biz erkekler için önemlidir, çünkü bir kadında ilk baktığımız yerler hakkında çok şey anlatır. Asla ama asla çok makyaj yapma. Yüzünde fondöteni parlayan, ışığa göre renk değiştiren bir yüz ya da kadehteki ruj izi hiçbir erkeğe çekici gelmez. Kadınların çok makyaj iş görür fikrini nereden öğrendiğini gerçekten merak ediyorum. Sadelik her zaman kıymetlidir. Eğer bir erkeğin yanında biblo gibi gezdirerek arkadaşlarına hava atacağı bir kadın olmak istemiyor ve sabah uyandığında seni biraz daha fazla öpmek için işe geç kalan bir erkek istiyorsan sadece sen ol.”

‘BİRLİKTE GÜLÜYORSANIZ, TAMAMDIR’

Evet, bunlar işin görsel kısmı ama bir erkeğin ilk randevuda masadan sana aşık bir erkek olarak kalkmasını istiyorsan, Baturay Özden’e göre yapmanız gereken şu: “Evet biz erkekler yukarıda anlattığım her şeye dikkat ederiz ancak masadan aşık bir erkek olarak kalkmamızı sağlayan şey samimiyetindir. Asıl ‘para’ eden şeyin dürüstlük ve samimiyet olduğunu sakın unutma. Seninle ne kadar gülebildiğimizdir bizim için önemli olan. Güldüğümüzde salgılanan serotonin hormonu yüzündeki makyajdan ya da üzerindeki elbiseden çok daha etkilidir. Seninle ne kadar çok konuşabildiğimiz, anlamasan bile hobilerimizi merakla dinlemen ve öğrenmeye çalışmandır gerçekten bizi etkileyen. Zamanı unuturcasına konuşmak bizi size bağlayan elementtir.”

‘BİBLO DEĞİL, KADIN OL’

“Hiçbir erkek abartıyı sevmiyor” diyor Baturay Özden ve erkek gözünden hoş bir kadının nasıl olması gerektiğini şöyle anlatıyor: “Evet makyaj yapınca daha hoş oluyorsun, daha güzel görünüyorsun ama orijinalinle aranda uçurum olmuyor. Yani malzeme belli sonuçta. Hafif bir makyaj çoğu zaman yeterlidir ve seni güzelleştirir ama sakın abartma. O yanağına sürdüğün ve ışık vurdukça disko topu gibi parlayan şeylerden uzak dur. Abartı makyajı gören ve bunu çok beğenen hatta sizi teşvik eden erkek hayatının aşkı değildir. Seni biblo olarak yanında gezdirmeyi seviyordur. Biblo olma, bir erkeğin kadını ol. Konuyu makyaj özelinden çıkarıp bakımlı olmaya getirmek istiyorum. Bir kadın kesinlikle bakımlı olmalıdır. Kendine bakma konusunu istediğin kadar abartabilirsin. Düzenli spor yap, beslenmene dikkat et, cilt bakımını yaptır. Yıl olmuş 2016 hâlâ bıyıklı kadın görüyorum. Sonra o bıyıklı kadınlar oturup erkekleri çekiştiriyor. Yok doğum gününü unutmuş, yok eve geç gelmiş vs.”

AŞKA GİDEN YOLDA BU TÜYOLAR KAÇMAZ!

Buluşmaya tam vaktinde git. Tabii ki 10 dakikalık bir oynama olabilir, insanlık halidir. “Kız evi naz evi” ata sözünden yola çıkarak buluşma saati, yeri, gidilecek mekan gibi konularda çocuğun burnundan getirme. Akışına bırak. Karşı tarafa beklentilerini yansıttıkça kendisi olmaktan uzaklaştırırsın. Bırak kendisi gibi olsun.

İlk buluşmada mutlaka hesabı ödemek için hamle yap. Kabul ettirebiliyorsan yarı yarıya öde. Bu çok stratejik bir hamledir, aynı zamanda karşınızdaki erkeğin zekasını da test etmiş olursun. Standart bir erkek “Aman canım olur mu öyle şey, tabii ki ben ödeyeceğim, erkek adam işi vb” argümanlardan yola çıkar ve hesabı kendisi öder. Zeki bir erkek ise asla bu tarz maçovari geleneksel triplere girmez ve şöyle der: “Kahveleri de sen ısmarlarsın.”

Kadınlar bizim için gurur kaynağıdır. Her erkek yanında taşıdığı kadınla gurur duymak ister. Onun zekası, başarıları ve güzelliği ile mutlu olur. Özellikle sahip olduğu kadının güzelliği bir erkeğin egosunu en çok tatmin eden unsurdur. Bir mekana girildiğinde gözlerin yanındaki kadına çevriliyor olması evrimini tamamlamış bir erkeği kıskandırmaz, mutlu eder.

Kimin ne zaman aradığını boş ver. İletişimin şekli, zamanı önemli değil, içeriği önemli. Tabii ki sizden çok etkilenmiş bir erkek tanıştıktan bir hafta sonra aramayacaktır. Muhtemelen bir iki gün içinde telefonun çalar. Ayrıca içinden çok aramak geliyorsa sen ara, niye erkekten bekliyorsun ki?

Baturay Özden, herkesin çok merak ettiği iki kritik soruyu yanıtlıyor.

Bir erkek hoşlandığını belli etmesine rağmen neden adım atmaya cesaret edemez? Erkekler ne kadar zeki olursa olsun kadınlara göre basit canlılardır. Daha düz düşünür, daha düz hareket ederiz. Eğer erkek tarafından bir adım bekliyorsanız, ona sonuca yönelik olumlu bir mesaj vermen gerekir.

Bir erkeğin senden hoşlandığını nasıl anlarsın? Seninleyken gülümser. Seni mutlu etmenin yollarını arar. Sürprizler yapar. Sevdiğin şeyleri aklında tutar. Sana karşı nazik ve anlayışlı olur. Seni üzen şeyleri ortadan kaldırmak için çaba sarf eder.

BATURAY ÖZDEN KİMDİR?

Buturay Özden, London School of Economics Leadership and Management, Politechnika Opolska üniversitesi Üretim Mühendisliği bölümü ve Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden mezun oldu. Ashridge Business School’dan İlişki Koçluğu, International Federation for Coaching and NLP’den NLP Master Trainer sertifikaları olan Özden, aynı zamanda Psikoloji yüksek lisans derecesi sahip… 40’ın üzerinde ülkede Liderlik, Kişisel Gelişim, Psikoloji, Marka Yönetimi, Pazarlama İletişimi gibi konularda eğitim programları düzenleyen Baturay Özden, yönetim danışmanlığı da yapıyor.