Eva Longoria Anne Oldu

2018’de anne olan isimlere bir yenisi daha eklendi!

Eva Longoria ve eşi José Bastón; ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

Adını Santiago Enrique Bastón koydukları bebekleri ile Longoria’nın sosyal medyadan paylaştığı ilk karesi ise oldukça konuşuldu.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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