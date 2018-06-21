Eva Longoria Anne Oldu

2018’de anne olan isimlere bir yenisi daha eklendi!
Eva Longoria ve eşi José Bastón; ilk bebeklerini kucaklarına aldı.
Adını Santiago Enrique Bastón koydukları bebekleri ile Longoria’nın sosyal medyadan paylaştığı ilk karesi ise oldukça konuşuldu.
2018’de anne olan isimlere bir yenisi daha eklendi!
Eva Longoria ve eşi José Bastón; ilk bebeklerini kucaklarına aldı.
Adını Santiago Enrique Bastón koydukları bebekleri ile Longoria’nın sosyal medyadan paylaştığı ilk karesi ise oldukça konuşuldu.
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