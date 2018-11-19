Gece Uyurken Cildinizi Canlandırmaya Yarayan Ürünler

Sabahları daha canlı bir ciltle mi güne başlamak istiyorsunuz? Bunun çaresi uykunuzu düzene sokmak olabilir.

Peki, ‘güzellik’ uykusundan en etkili şekilde nasıl yararlanırsınız? Hemen bu noktada da cildimiz için kullanmamız gereken ürünlere gelecek olursak…

Retinol bir gece içeriğidir. Çünkü gün ışığı ona iyi gelmez ve cildin onarım fonksiyonlarını, hücresel yenilenmeyi hızlandırmaya yardımcı olur. AHA’lar (Alfa Hidroksi Asit), resveratrol, antioksidanlar ve enzimler de geceleri etkilidir. İşte karanlığı seven ve gece cildimizi canlandırmaya yarayan ürün ve içerikler…

HYALÜRONIK ASİT

Cildi derinlemesine nemlendirerek anında dolgunlaştırmayı ve pürüzsüzleştirmeyi destekliyor.

SHISEIDO, Benefiance Wrinkle Resist24 Intensive Kırışıklık Karşıtı Göz Çevresi Kremi

RETİNOL

İnce çizgi ve derin kırışıklıkların görünümünü azaltırken cilt tonunu dengelemeye yardımcı oluyor. Cilde aydınlık bir görünüm veriyor.

MURAD, Cilt Yenileyici Retinol Gece Nemlendiricisi

AHA + BHA

AHA’lar ve BHA’lar (salisik asit) cildi pürüzsüzleştirmeye ve sabahları canlı uyanmaya yardımcı oluyor.

INSTITUT ESTHEDERM, Yoğun Donukluk ve Dengesiz Cilt Yüzeyi Problemlerine Karşı Yoğunlaştırılmış Serum

B3 VİTAMİNİ

Niasinamid olarak da biliniyor. Kızarıklığı yok etmeye yardımcı oluyor.

DERMALOGICA, Pure Night Gece Kremi

RESVERATROL

Cildin sıkılaşmasını sağlıyor ve kırışıklığın giderilmesini destekliyor.

CAUDALÍE, Resveratrol Lift Yaşlanma Karşıtı Gece Bakım Kremi

ENZİMLER

Cilt hücrelerini canlandırmayı ve yenilemeyi sağlıyor. Ayrıca enzimler, geceleri ölü deriyi yok etmeye de yardımcı oluyor.

THE BODY SHOP, Oils Of Life Yoğun Canlandırıcı Uyku Kremi