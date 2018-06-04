Gigi Hadid’in Gelinlikli Parti Stili

Gigi Hadid’in parti stilinden ilham almaya hazır mısınız?

Hafta sonu, New York şehrinde Victoria’s Secret fotoğrafçısı Russell James’in düzenlediği partiye katılan Hadid, şampanya rengi kadife ayakkabıları ve fildişi ipek elbisesiyle mükemmel bir görünümle kameralara yansıdı.

Hadid’in gelinliği andıran bu elbisesi ise Vivienne Westwood imzası taşıyor. Bu etkileyici kıyafetin Vivienne Westwood’un gelinlik koleksiyonunda yer aldığını da hatırlatalım.

Gelinlik konusundaki geleneksel çizgilerin değiştiği de bir kez daha kanıtlanmış oldu.