Gigi Hadid’in Gelinlikli Parti Stili

Gigi Hadid’in parti stilinden ilham almaya hazır mısınız?

Hafta sonu, New York şehrinde Victoria’s Secret fotoğrafçısı Russell James’in düzenlediği partiye katılan Hadid, şampanya rengi kadife ayakkabıları ve fildişi ipek elbisesiyle mükemmel bir görünümle kameralara yansıdı.

Hadid’in gelinliği andıran bu elbisesi ise Vivienne Westwood imzası taşıyor. Bu etkileyici kıyafetin Vivienne Westwood’un gelinlik koleksiyonunda yer aldığını da hatırlatalım.

Gelinlik konusundaki geleneksel çizgilerin değiştiği de bir kez daha kanıtlanmış oldu.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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