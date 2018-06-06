Gigi Hadid’in Seksi Ocean’8 Stili

Geçtiğimiz gece Ocean’s 8 filmin prömiyerine katılan Gigi Hadid, seksi stiliyle göz kamaştırdı.

Gigi Hadid’in kırmızı halı tarzının parlamadığı bir an yok. 23 yaşındaki model, Ocean’s 8 filminin prömiyerinde kırmızı halıyı derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle yürüdü.

Şık stiliyle her zaman ışıl ışıl olan Hadid, bir ikon olduğunu yeniden kanıtladı.

Omuzları kapalı siyah elbisesinin derin yırtmacıyla etkileyici bir duruş sergileyen Hadid, tercih ettiği ince bantlı siyah topuklu ayakkabıları ve aksesuarlarıyla da her açıdan stil sahibi görünmekte.

İşte Gigi Hadid’in nefes kesici görünümünün detayları…