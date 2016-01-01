GUCCI BLOOM’UN İLHAM VERİCİ KADIN HİKAYELERİNE DAYANAN YENİ PROJESİ





Gucci’den ses getiren yeni sosyal medya projesi

Gucci, koleksiyonlarının yanı sıra yaptığı iş birlikleri ve sosyal medya projeleriyle de ses getirmeye devam ediyor.

Marka, bu kez yeni parfümü Gucci Bloom Acqua di Fiori için bir sosyal medya projesine imza attı.

Yeni parfüm Gucci Bloom’un hikâyesi, Acqua di Fiori, Modaevi’nin kadın sanatçılar tarafından yaratılan sosyal medya kampanyasının odak noktası oluyor.

Gençliğin neşe ve enerjisine bir övgü niteliği taşıyan ferah ve yeşil Acqua di Fiori’nin merkezinde yaş almak, kadın dostluğu ve genç kızların bir kadına dönüşüp öz benliğini bulması yer alıyor.

Bu fikir etrafında şekillenen metin ve şiirlerin bir araya gelmesiyle eserleri meydana getiren 15 kadın sanatçı, yepyeni dijital kampanya çerçevesinde #AcquadiFiori ve #InBloom etiketleriyle Gucci’nin Instagram hesabında yer alıyor. Sanat eserlerinin asılları Gucci’nin diğer sosyal medya platformlarında da boy gösteriyor.

Dünyanın farklı yerlerinden gelen ve zaman zaman kişisel ve mahrem sayılabilecek bir hikâyelerini yeniden ele alan sanatçıların eserleri, parfümün bileşenleriyle bütünleşiyor. Bu bileşenler arasında, yeşil Herbarium baskı kutusu, yeni kokuya has yeşil kasnı otu ve kuş üzümü tomurcukları ile soluk pembe şişe de var.

Projede yer alan illüstrasyonlar ve resimler şöyle: Phoebe Collings-James’in kendi kadınlığa geçiş sürecini anlattığı bir şiiriyle bir araya gelip dönüşüm geçiren kaotik ve renkli krizaliti; Langley Fox Hemingway’in çiçek spreyleri içinde beliren narin çehreleri; Melbourne merkezli Frances Cannon’un nihayetinde yıldızlara erişene kadar doğayla iç içe büyüyen bir kadına dair dikkat çekici çizimleri; Roma merkezli Emma Allegretti’nin kendi kimya deneyinde denek olan protagonisti; Londra merkezli sanatçı Joy Messi’nin şekilleri, figürleri ve yazıyı karıştırarak soyut bir şekilde ortaya koyduğu çocukluk hatıraları ve Joanna Avillez’in kokunun bileşenleriyle etkileşime giren süper kadın ekibi.



