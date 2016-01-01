GUESS 2018 SONBAHAR/KIŞ KOLEKSİYONUNU TANITTI





Dünyanın önde gelen moda markalarından Guess, 2018 Sonbahar Kış Koleksiyonu’nun lansmanı için 74Teşvikiye Venue’da renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Deniz Akkaya, Ceylan Çapa, Yasmin Erbil, Cem Belevi, Zehra Yılmaz, Nora Kalpakçıoğlu, Talia Kalpakçıoğlu, Cenk Eren, Hande Can, Zeynep Mansur, ve Alexander Kokoskeriya başta olmak üzere cemiyet hayatının ünlü isimleri de etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Sonbahar Kış Koleksiyonu’na da ilham veren “Pop Art” teması ile düzenlenen tanıtım etkinliğinde DJ’liği üstlenen ünlü DJ Doğuş Çabakçor, çaldığı şarkılarla konuklara keyifli anlar yaşattı.

Ünlü moda markası Guess, 2018 Sonbahar Kış Koleksiyonu’nun tanıtımını 74Teşvikiye Venue’da yaptı. Koleksiyonun geneline de ilham veren Pop Art temasıyla düzenlenen etkinliğe, Deniz Akkaya, Ceylan Çapa, Yasmin Erbil, Cem Belevi, Zehra Yılmaz, Nora Kalpakçıoğlu, Talia Kalpakçıoğlu, Cenk Eren, Hande Can, Zeynep Mansur, ve Alexander Kokoskeriya başta olmak üzere cemiyet hayatının ünlü isimleri de katıldı. Etkinliğin DJ kabininde Türkiye’nin dünya çapında adı bilinen DJ’lerinden Doğuş Çabakçor vardı.

Yeni Koleksiyonda Pop Art Parıltısı!

Guess Türkiye mağazalarında sergilenecek olan Guess 2018 Sonbahar Kış Koleksiyonu, yaklaşık yüz yıldır hayatımızda olan ve son dönemlerde tekrar yıldızı parlayan Pop Art akımının da renkli ve bol print baskılı izlerini taşıyor. 90’ların ruhunu taşıyan koleksiyon altın yaldızlı stil baskılarıyla da günün her saati ışıltılı bir görünüm vaat ediyor. Guess’in 2018 Sonbahar Kış Koleksiyonu; Guess Jeans Amerikan Rüyası Kapsül Koleksiyonu, SmartGUESS Ultimate Denim, Winter Essentials, Guess Kids Miraculous Ladybag ve Vikky bag gibi özel koleksiyon ve temalar da içeriyor.

