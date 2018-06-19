Güzellik Ürünleriyle Daha Genç Görünmenin 5 Yolu

Hızlı ve kolay hileler ile yılları geri getirin.

Yaşlanmak kaçınılmaz olsa da, makyaj, saç ve cilt bakım ürünlerini kullanarak bu süreci gizlemek oldukça mümkün.

Güzellik rutininiz bu konuda size yardımcı olmaya hazır.

Cildinizdeki ve saçınızdaki değişiklikleri not alın ve hangi ürünün size nasıl iyi geldiğine de mutlaka dikkat edin.

Daha parlak bir görünüm için de aşağıdaki önerilerimize kulak vermeyi ihmal etmeyin.

Maskenin Gücü

Parlak bir saç, gençliğin göstergelerinden biri olarak sayılmakta elbette.

Ürün kullanımından veya yaş almaktan kaynaklanan, günden güne zarar görüp doğal parlaklığını kaybeden saç telleri için iyi bir önerimiz var.

Cansız telleri canlandırın ve sadece birkaç dakikada da saçlarınızı daha parlak, ışıltılı ve genç görünüme kavuşturun.

Krem Formülleri Tercih Edin

İster göz farı, ister allık, ister baz…

Toz formüller yerine daha doğal bir görünüm veren ve cilde de kusursuz bir şekilde karışan krem formülleri geçmeye hazır mısınız?

RMS BEAUTY – Lip2cheek – Demure

Kirpiklerinizi Kıvırın

Bu yöntemin çok sık önerilmesinin en önemli nedeni; kolay ve her zaman işe yarıyor oluşu.

Yukarı doğru kıvrılan kirpikler, hemen genç bir etkiye sahip olmanızı sağlarken, daha geniş ve parlak gözlerin yanılsamasını da yaratmakta. Hacim veren maskarayla daha da kusursuz bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Kaşları Doldurun

Saçlarınız, yaşla birlikte incelme yaşayan tek bölge değil tabii ki. Kaşlarınız da seyrekleşmeye başlayabilir. bu noktada kaşlarınızı doldurmanız, istenilen parlak ve taze görünüme kavuşmak için oldukça önemli.

Peeling Maskesi

Kuru ve donuk bir cilt, genç parlaklıktan yoksundur. Ancak hızlı bir peeling maskesi, ölü cilt hücrelerini parçalara ayırarak , taze ve ışıltılı bir cildi ortaya çıkarmaya çoktan hazır.

Eğer hassas bir cildiniz varsa, süper yumuşak bir formül tercih etmenizi tavsiye ederiz.