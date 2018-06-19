Güzellik Ürünleriyle Daha Genç Görünmenin 5 Yolu

Hızlı ve kolay hileler ile yılları geri getirin.

Yaşlanmak kaçınılmaz olsa da, makyaj, saç ve cilt bakım ürünlerini kullanarak bu süreci gizlemek oldukça mümkün.

Güzellik rutininiz bu konuda size yardımcı olmaya hazır.

Cildinizdeki ve saçınızdaki değişiklikleri not alın ve hangi ürünün size nasıl iyi geldiğine de mutlaka dikkat edin.

Daha parlak bir görünüm için de aşağıdaki önerilerimize kulak vermeyi ihmal etmeyin.

Ouai Haircare Treatment Maske

Maskenin Gücü

Parlak bir saç, gençliğin göstergelerinden biri olarak sayılmakta elbette.

Ürün kullanımından veya yaş almaktan kaynaklanan, günden güne zarar görüp doğal parlaklığını kaybeden saç telleri  için iyi bir önerimiz var.

Cansız telleri canlandırın ve sadece birkaç dakikada da saçlarınızı daha parlak, ışıltılı ve genç görünüme kavuşturun.

Rms Beauty – Lip2cheek Demure

Krem Formülleri Tercih Edin

İster göz farı, ister allık, ister baz…

Toz formüller yerine daha doğal bir görünüm veren ve cilde de kusursuz bir şekilde karışan krem formülleri geçmeye hazır mısınız?

RMS BEAUTY – Lip2cheek – Demure

Kirpiklerinizi Kıvırın

Bu yöntemin çok sık önerilmesinin en önemli nedeni; kolay ve her zaman işe yarıyor oluşu.

Yukarı doğru kıvrılan kirpikler, hemen genç bir etkiye sahip olmanızı sağlarken, daha geniş ve parlak gözlerin yanılsamasını da yaratmakta. Hacim veren maskarayla daha da kusursuz bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Maybelline Tattoo Brow Micro Pen Tint

Kaşları Doldurun

Saçlarınız, yaşla birlikte incelme yaşayan tek bölge değil tabii ki. Kaşlarınız da seyrekleşmeye başlayabilir. bu noktada kaşlarınızı doldurmanız, istenilen parlak ve taze görünüme kavuşmak için oldukça önemli.

Avéne Cleanance Mask

Peeling Maskesi

Kuru ve donuk bir cilt, genç parlaklıktan yoksundur. Ancak hızlı bir peeling maskesi, ölü cilt hücrelerini parçalara ayırarak , taze ve ışıltılı bir cildi ortaya çıkarmaya çoktan hazır.

Eğer hassas bir cildiniz varsa, süper yumuşak bir formül tercih etmenizi tavsiye ederiz.

 

 

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Like
Paylaş

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Irina Shayk; geçtiğimiz gün katıldığı Dsquared2 defilesi için tercih ettiği kısa ve katlı bob saç kesimi ile yeni sezon ilham kaynaklarımız arasında yer alıyor.🌟 #irinashayk #dsquared2 #hair #haircut #marieclairetr
    0
  • Yaz geldi! ☀️ Rengarenk ve birbirinden farklı tasarımlarıyla mayo ve bikinileri kıyafetlerinizle de kombinleyebilirsiniz. Stilinizle farkınızı ortaya koymanın tam zamanı. ☀️ “Three Generations In One Pool” çekiminin devamı haziran sayısında. 🌊 Profildeki linkten haziran sayımızın mobil app’ini ücretsiz indirebilirsiniz. #marieclairetr Fotoğraflar: Can Sever Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen Saç: Yıldırım Bozüyük/ art+ist Makyaj: Ece Karagülle Fotoğraf Asistanı: Defne Maşalacı Moda Editörü Asistanı: Yiğit Karaman Manikür: Seda Gündüz/ K.U.M Agency Modeller: Linda/ True Models, Melis Şeremet/ Flash Model, Fehime Türker
    0
  • Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği tarafından yürütülen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Yayıncılık” eğitimi katılım sertifikamız. ✨ #dilimizidönüştürüyoruz @cinselsiddetlemucadeledernegi
    2
  • Herkese günaydın!👼🏻 📸: @rosiehw #rosiehuntingtonwhiteley #jasonstatham #goodmorning #marieclairetr
    0
  • MTV Film ve TV Ödülleri geçtiğimiz gece sahiplerini buldu.🌟 Bu yıl ilk kez canlı yayınlanmayan törenden öne çıkan görünümler için törenin öne çıkan görünüleri için ekranı sola kaydırın!👈🏻👈🏻👈🏻 #MTVAwards #MTVMovieAwards #Halsey #GEazy #Zendaya #BlackPanther #ChadwickBoseman #krisjenner #MichaelBJordan #KimKardashian #zendaya #chrispratt #marieclairetr
    2
  • Babalar Günü kutlu olsun💕 #marieclairetr #fathersday #babalargünü #davidbeckham #victoriabeckham #brooklynbeckham #romeobeckham #cruzbeckham #harperbeckham
    2
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için