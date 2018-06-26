Gwyneth Paltrow Gün İçinde Nasıl Beslendiğini Anlattı

Gwyneth Paltrow adım adım, gün içerisinde neler yediğini açıkladı.

“Akşam yemeğinde her şey var” cümlesinin altını şimdiden çizmek isteriz.

Paltrow, 2008 yılında kurduğu sağlık ve güzellik platformu Goop’la birlikte sağlık trendleri konusunda da alternatif önerilerle hep karşımızda.

Paltrow’un Capri’deki tatilinden gelen karelerine baktıktan sonra da o, daha biz sormadan merak ettiğimiz kısmı açıkladı.

Gwyneth Paltrow and Brad Falchuk show their beach bodies in Capri https://t.co/2O7fFbI3Hk pic.twitter.com/myqJ9MTihg — Page Six (@PageSix) June 25, 2018

Oscar ödüllü oyuncunun gün içerisinde nasıl beslendiğinin cevabı aşağıda sizi bekliyor.

“Normal bir gün ve kahvaltı için bir smoothie içeceğim.”

Paltrow öğle yemeğini ise şöyle özetliyor;

“Protein ve salata ile oldukça dengelenen sağlıklı bir öğle yemeğim var.”

Şaşırtıcı bir şekilde Paltrow’un akşam yemeğinin açılımı şöyle;

“İstediğimi yiyebilirim fakat her zaman çok işlenmiş gıdalardan ve yüksek fruktozlu mısır şurubundan kaçınmaya çalışıyorum.”