Hailey Baldwin 2019’a Yeni Saç Modeliyle Giriyor

Cannes Film Festivali 2017

 

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Neredeyse bir yıl boyu süren söylentiler ve çeşitli dedikodular sonrasında Justin Bieber ile evlendiği doğrulanan Hailey Baldwin (yeni
Bieber) 2019 yılına, saçlarında yeni bir bakış açısı ve cesur bir kesim ile gireceğini ortaya koydu.

Yeni evli model, instagram hesabından omuz hizasındaki saçlarına veda ettiğini ve çene çizgisinin hemen altında oturan, yüzünü çerçeveleyen bob modele doğru geçiş yaptığını duyurdu.

Baldwin’in, instagram hikayelerinde gördüğümüz ve gözlerinden kalpler çıkan bu pozu, yeni yıla yeni bir saç modeliyle girmek isteyenlere ilham kaynağı olmaya hazır.

22 yaşındaki modelin tercih ettiği saç modeli, tipik bir kısa kesimi olsa da, onun enerjisiyle başka bir görünüme dönüştüğü ortada.

Hailey Baldwin’in ilham verici kısa saç modelleri…

  • Met Gala 2018
  • MTV Müzik Ödülleri 2016
  • Billboard Müzik Ödülleri 2018
  • iHeartRadio Müzik Ödülleri 2018
  • Cannes Film Festivali 2017
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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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