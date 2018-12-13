Hailey Baldwin 2019’a Yeni Saç Modeliyle Giriyor

Neredeyse bir yıl boyu süren söylentiler ve çeşitli dedikodular sonrasında Justin Bieber ile evlendiği doğrulanan Hailey Baldwin (yeni

Bieber) 2019 yılına, saçlarında yeni bir bakış açısı ve cesur bir kesim ile gireceğini ortaya koydu.

Yeni evli model, instagram hesabından omuz hizasındaki saçlarına veda ettiğini ve çene çizgisinin hemen altında oturan, yüzünü çerçeveleyen bob modele doğru geçiş yaptığını duyurdu.

Baldwin’in, instagram hikayelerinde gördüğümüz ve gözlerinden kalpler çıkan bu pozu, yeni yıla yeni bir saç modeliyle girmek isteyenlere ilham kaynağı olmaya hazır.

22 yaşındaki modelin tercih ettiği saç modeli, tipik bir kısa kesimi olsa da, onun enerjisiyle başka bir görünüme dönüştüğü ortada.

Hailey Baldwin’in ilham verici kısa saç modelleri…