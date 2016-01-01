HAMILTON: GÖKYÜZÜNDE 100 YIL





2018 yılında Hamilton gökyüzündeki ilk yüz yılını tamamlarken tarihindeki bu çok önemli kilometre taşını St. Regis Hotel’de gerçekleşen bir davet ile kutladı. Basın ve influencerların katılımı ile gerçekleşen etkinlikte tema havacılık olurken katılımcılara havacılığın tarihi, Hamilton’un havacılıkla olan ilgisi anlatıldı ve havacılık koleksiyonu tanıtıldı. Müziklerin Aksak tarafından yapıldığı kutlamada davetliler St. Regis Hotel’in eşsiz manzarasında gökyüzüne yakın olmanın keyfini çıkardı.

Hamilton’ın uçuş camiasına hizmet etme konusunda prestijli bir geçmişi bulunmakta ve uçuşların ilk günlerinden beri pilot ve kopilotlara temel kokpit araçları sağlamaktadır. Havacılıkta saat bir gerekliliktir. Her şey hassas zamanlamayı temel almıştır. Modern pilotlar bile, çok aygıtlı dijital ekranlarına güvenilir destek olarak bir saate ihtiyaç duyarlar.

Hamilton’ın havacılıkla yakın bağlantısı geçmişimizin erken döneminde başlamıştır. Railroad kol saatleri ile doğruluk konusunda bir repütasyona sahip olan Hamilton, pilot saatleri yaratmaya başladı.

1918 yılında, Hamilton saatleri Washington, D.C., Philadelphia ve New York arasındaki ilk ABD Uçak Postası uçuşlarının resmi zaman tutucusu seçilmiştir. 1926 yılı, Hamilton saatin Kuzey Kutbuna ilk uçuşun zamanını tutmasına şahit oldu.

1930’larda, havacılık saatleri üretme konusundaki şöhretimiz, Hamilton’ın ABD’nin en büyük dört havayolunun resmi saati ve saatimizin de New York’tan San Francisco’ya ilk aktarmasız uçuşun zaman tutucusu olmasını sağladı.

O zamandan bu yana, Hamilton dünya çapında askeri filolar, hava kurtarma hizmetleri, gösteri ekipleri ve akrobasi pilottları ile ortaklıklar kurup bu ortaklıkları korumuştur.

2017’de Hamilton, motor sporlarının yeni boyutu olan Red Bull Air Race’in Resmi Zaman Tutucusu olmuştur. Şampiyona hız ve hassasiyet odaklıdır ve salise tutmayı gerektirmektedir. Pilotlar, yüksek hızlarda düşük seviyeli hava rotasında yol alabilmek için en hızlı, en çevik ve hafif yarış uçaklarını kullanır. Bu ortaklık sayesinde Hamilton havacılığın en heyecan verici dalında en ön safhada yer almaktadır.

Havacılıktaki gelişmeler arttıkça, yerleştirildikleri test ortamlarına dayanabilen ve pilotların sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılayabilen uçuş aygıtları olarak saatlere olan talep de artmıştır.

Mevcut Hamilton koleksiyonu, iniş hızı, düşme açısı ve yakıt gereksinimleri de dahil çok sayıda hesaplayıcıya sahip, iki saat dilimli, 20 uçuşa kadar kayıt tutabilen saatler de dahil modern havacıların ihtiyaçlarını yansıtır. Hamilton’ın pilotlarla sürekli yakın işbirliği içinde olması, saatlerinde havacılıkla ilgili en son yenilikleri kullanmasına yardımcı olmuştur.

1918’den beri doğruluk, inovasyon, macera ve hassasiyete odaklanma, profesyonel havacıların kokpitte kendilerine eşlik etmek üzere Hamilton’ı seçmesine katkıda bulunmuştur.

Hamilton gökyüzünde zaman tutmanın ilk yüzyılını kutlayacağı için son derece gururludur.

Bizi web sitemizde ziyaret edin:

Hamiltonwatch.com

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Burn Energy Drink Tarafından Organize Edilen 100’den Fazla DJ ve 5 Sahne ile Kesintisiz Müzik Deneyimi Sunan Big Burn İstanbul Festival Bu Yaza da Damgasını Vuracak!

Geçen yaz İstanbul’da harika bir şeyler oldu! Şehir, müzikseverlerin hala konuştuğu 3 günlük inanılmaz bir festivale şahitlik etti. Burn Enerji İçeceğinin organize ettiği Big Burn İstanbul uluslararası ve lokal olmak üzere 100 DJ ve produktör, 5 sahne ile Suma Beach’i bir elektronik müzik mabedi haline getirdi. Big Burn Istanbul, bu yaz da muhteşem bir Line Up ile elektronik müzikseverlere 20-21-22 Temmuz’da Suma

Beach’te ev sahipliği yapacak.

Festivale ait ilk açıklanan isimler dünya elektronik müzik sahnesinin yıldızları: Adam Beyer, Claptone, Dubfire, Seth Troxler, Tale Of Us olurken sosyal medya sayfaları daha şimdiden katılımcıların heyecanlarını bildiren yorumları ile dolmuş durumda. Daha pek çok DJ ve prodüktör ismin www.bigburn.istanbul adresinden ve Big Burn İstanbul sosyal medya hesaplarından açıklanacağı festival için bu yıl yurt dışından da yoğun bir katılım bekleniyor.

4 Kapak Kodu 50 TL İndirim Fırsatı

Türkiye’nin yeni festival deneyimi Big Burn İstanbul biletlerini indirimli almak isteyenler için ise kaçırılmayacak bir fırsat sunulmuş Burn Enerji İçeceği Tarafından. BURN kutularında yer alan siyah açma halkalarındaki şifreyi http://bigburn.istanbul/avantajlibilet adresinden Biletix indirim koduna çevirenler 1 kapaktan 10 TL, 4 kapaktan 50 TL indirim kazanıyor.

Müzik ve doğanın iç içe olduğu bir atmosferde, İstanbul’un en gözde açık hava mekanlarından biri olan Suma Beach’te binlerce müzikseveri ikinci kez benzersiz bir festival ortamında ağırlayacak olan Big Burn İstanbul’u ajandanıza not etmeyi unutmayın!

