HAREMLIQUE ISTANBUL İLE YAZA GÖZ ALICI BİR MERHABA





Haremlique Istanbul zamansız dokunuşu ile enerjik yaz görünümlerini bir araya getiren à la Mer beachwear koleksiyonu, 2018 İlkbahar-Yaz sezonunda kusursuz bir şıklık sunuyor.

à la Mer İlkbahar – Yaz 2018 koleksiyonu, ilhamını Akdeniz ve Ege’nin keyifli havası ile denizlerinin maviliğinden alıyor. Nature Relationship, Colorful Elegance ve Feel Good temaları altında bir araya getirilen yeni koleksiyon, kaftan, tunik, gömlek elbise, kimono, pareo ve bu parçaları tamamlayan plaj çantası, clutch, şapka ve sandaletlerden oluşuyor.

Lacivert, turkuaz, yeşil, pembe, turuncu ve sarıdan oluşan bir renk yelpazesine sahip koleksiyonda, %100 keten, koton, ipek-koton, viskoz vual, viskoz saten kumaşlar ön plana çıkıyor.

Koleksiyonda hafifliği ile dikkat çeken rahat parçaların yanı sıra aksesuarlarla geceye taşınabilecek tasarımlar da yer alıyor. Özel işleme ve renk oyunları zengin detaylar olarak dikkat çekerken zarif bir transparanlığa sahip dekolteli parçalar feminen bir duruş sergiliyor. Nazar boncuğu işlemeleri ise hem plaj çantalarında hem de clutch’larda yerini alarak bütünlük oluşturuyor. Farklı malzemelerden oluşan sandaletler stilinizi tamamlamanıza yardım ediyor.

Haremlique Istanbul, Mers ile bu sezona özel bir kapsül koleksiyon hazırladı

Haremlique Istanbul’un Mers markası ile birlikte hazırladığı kapsül koleksiyon, ışıltılı tasarımlarla beğeni topluyor. Üstün el işçiliğini modern yorumlarla harmanlayan Mers markası ile yapılan bu koleksiyonda kolye, küpe ve bileklik alternatifleri yer alıyor.

à la Mer’in göz alıcı beachwear koleksiyonu Haremlique Istanbul Zorlu, Bodrum Palmarina, Otel Alavya Alaçatı ve Four Seasons Miami Surf Club mağazalarında satışa sunuluyor.

