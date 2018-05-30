HAYATINIZDA HİNT YAĞINA YER AÇMANIZ İÇİN 6 BÜYÜLEYİCİ NEDEN



Henüz Hint Yağı’nın yararlarını duymadınız m? İşte saçınızdan kaş ve kirpiklerinize; pek çok alanda yarar sağlayan bu yağ yakında güzellik sektöründe hızla yükselenler arasında yerini alacak.

Hindistan cevizi yağı, Argan yağı, gül yağı gibi pek çok yağ popülerliklerinin doruğunu yaşarken; gölgede kalan Hint yağı bu sezon yükselişe geçen içeriklerden. İşte hayatınızda Hint yağına yer açmanız için 6 büyüleyici neden:

İç ışıltınızı arttırın Hepimiz ışıltılı bir cildin aslında içerden geldiğini biliyoruz. Ancak birazcık dışarıdan destek de fena olmayabilir. Hint yağı ile karaciğerinize destek olmak oldukça kolay. Flanel bir kumaşın üzerine biraz yağdan damlatın ve sağ göğsünüzün altına, karaciğer bölgenizin üzerine yerleştirip bekletin. Bir film ile sarmak da işe yarayacaktır. Bir gece bu şekilde yatın. Sonuçlar inanılmaz olacaktır. Bu yöntemin işe yaramasının ardındaki biyokimyasal süreç hala araştırılıyor. Ama genel kanı; Hint yağının bazı beyaz kan hücreleri arasında etkinliğini artırarak vücudun lenfatik drenaj sistemi arttırdığı yönünde. Sonuç olarak, atık ve toksinler vücuttan atılarak ortadan kaldırılıyor ve parlayan bir cilt ortaya çıkıyor. Kırışıklıklara karşı Sayacağımız maddelerin belki de en önemlisi; hint yağının yaşlanma belirtileri ile savaşması. Hint yağı cilde nüfuz ederek vücudun kollajen ve elastin üretimini uyarmak için yardımcı olur, üstelik yumuşak bir etki sağlar. Gece yatmadan önce uygulayın.

Hızlı saç uzatma

Hint yağının en bilinen etkilerinden biri hızlı bir şekilde kaş, kirpik ve saç uzatması.

İlk olarak içeriğindeki ricinoleik asit ile saç dökülmesi ve kellik ile savaştığı bilinen bir gerçek. Aynı etkiyi kirpik ve kaşlar için de gösteriyor.

Kirpiklerde etkisini görmek için; göz makyajı temizleyicisi olarak hint yağı kullanabilir; kirpiklerinizde gürleşme ve uzama etkisini gözlemleyebilirsiniz.

Sorunlu cildi yatıştırır

Kollajen artırılması ve saç büyümesini hızlandırmak dışında Hint yağı aynı zamanda egzama, dermatit, rosacea, Psoriasis ve Keratoz pilaris gibi sorunlara karşı şifa özelliği taşıyor.

Yağ cildinizi nemlendirir ve aynı zamanda bakterileri savaşır, kaşıntı ve tahrişle sonuçlanan döngüsel sonucu durdurmaya yardımcı olur.

Güçlü bir bağışıklık sistemi atüropati uygulayıcıları hint yağının bağışıklık sistemini arttırdığı görüşünü savunmaktadırlar. Araştırmacı Harvey Grady Sedona, hint yağının uygulanmasının 24 saat içinde kanda bulunan T-11 hücrelerinin ve lenfositlerin sayısını arttırdığını ortaya koymuştur. Hint yağının söz konusu faydası vücudun güçlenmesini, hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlar.