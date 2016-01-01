HAZİRAN 2018 ASTROLOJİ YORUMUNUZ





Bu ay İkizler burcunda gerçekleşecek yeniay ile birlikte burçları çoğu konuda olumlu bir süreç bekliyor. Rahatlatıcı ve keyif verici pozitif etkiler yaşayacağınız bir haziran ayı sizi bekliyor.

İşte Astrolog Dinçer Güner’den haziran ayı astroloji yorumunuz.

İKİZLER (21 Mayıs – 21 Haziran)

13 Haziran Çarşamba günü İkizler burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Bununla beraber dünyaya ve hayata bakış açınızı değerlendirip yeni yol haritaları çizmeye başlayacaksınız. Yeni kararlar alıp bunları hayata geçireceksiniz. İstikrarlı adımlar atacaksınız. Liderlik ve öncülük vasıfları bu dönemde ön plana çıkabilir.

YENGEÇ (22 Haziran – 22 Temmuz)

Bu yeniay ile psikolojiniz, önceliğiniz olacak. Endişe ve korku gibi size baskı yapan duygulardan bu süre zarfında kurtulacaksınız. Maneviyatınızı geliştirme ve derinleştirme yolunu tercih edebilirsiniz. Bilinçaltı ve parapsikoloji gibi konulara ilgi duyup bunlarla alakalı araştırmalar yapabilir; kitaplar okuyabilirsiniz.

ASLAN (22 Temmuz – 22 Ağustos)

Bu ay çevrenizle daha fazla organizasyon yapıp sosyalleşeceksiniz. Arkadaşlık ve dostluk temasının daha ön planda olacağı bir dönem. ‘Kendime, etrafıma ve hatta topluma nasıl daha faydalı olurum?’ düşüncesinin zihninizde sıklıkla yer edeceği bir dönem yaşayacaksınız. Her türlü yardım kuruluşlarında veya derneklerde etkin bir şekilde görev alacaksınız.

BAŞAK (23 Ağustos – 22 Eylül)

Yeniay ile birlikte mesleki dinamiklerin ön planda olacağı bir dönem. Kariyer odaklı hareket edeceğiniz ve bununla ilgili de pozitif etkilerin olduğu bir dönemi tecrübe edeceksiniz. Bireysel başarılarınızı pekiştireceksiniz. İş odaklı hareket edeceğiniz için hayatınızdaki diğer kalemleri bir süre öteleyebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül – 22 Ekim)

Bu ay iş hayatınızla ilgili gelişmelerin yaşanacağı bir dönemdesiniz. Daha soyut düşüneceğiniz ve bu düşüncelerinizi hayatınıza da yansıtacağınız bir aydasınız. Hayatı anlamlandırmaya çalışacağınız keyifli zamanlara işaret eden bu süreç, farklı bakış açılarına da uyum sağlayacağınızı gösteriyor.

AKREP (23 Ekim – 22 Kasım)

İkizler burcu yeniayı ile birlikte finansal konularla ilgili gelişmelerin yaşanacağı bir dönem sizi bekliyor. Ani para kayıpları, ödemeler ya da kredi gibi konularla ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak yine de ummadığınız bir paranın gelişiyle beraber bu konularda yaşayabileceğiniz olası krizi de bertaraf etmeyi başaracaksınız.

YAY (23 Kasım – 21 Aralık)

İkizler yeniayı ile birlikte ilişkiler, ortaklıklar ve partnerlerle ilgili gelişmeler yaşayacaksınız. Bu zaman zarfında karşınızdaki insanlardan beklentilerinizi, uyum ve denge konularını tecrübe edeceksiniz. Hassasiyetlerinizi gözden geçireceğiniz bu dönemde rahatlatıcı ve keyif verici pozitif etkiler yaşayacaksınız.

OĞLAK (22 Aralık – 20 Ocak)

Bu ay sizi sağlıklı kılacak

her türlü eylem ve düşünceye daha açık olacaksınız. Günlük hayatın yükünü atmak için kendinizi daha sağlıklı kılacak planlar yapabilirsiniz. Bu süre zarfında diyete ve spora başlayabilirsiniz. Yaşam şeklinizi gözden geçirip kendinizi daha iyi hissettirecek birtakım aktivitelerle ilgileneceksiniz.

KOVA (21 Ocak – 19 Şubat)

Yeniay ile birlikte özel hayatınızın daha etkin olacağı bir süreci tecrübe edeceksiniz. İlişkinizde keyifli zamanlar geçireceğiniz bu süre zarfında sosyal aktivitelerde de hareketli bir dönem yaşayacaksınız. Ebeveynler bu dönemde çocuklarına her zamankinden daha fazla zaman ayırabilir. Onlarla daha özel birtakım aktiviteler yapmak isteyebilir.

BALIK (20 Şubat – 20 Mart)

13 Haziran’da gerçekleşecek İkizler yeniayı ile birlikte aile ilişkilerinizi, anne ve babanızla olan iletişiminizi, ev yaşantınızı daha ön plana alacaksınız. Duygusal güven temalarıyla ilgili bakış açınızı ele alacağınız bu süre içerisinde daha korumacı davranabilirsiniz. Aile odaklı hareket edeceğiniz güzel bir süreç sizi bekliyor.

KOÇ (21 Mart – 20 Nisan)

Bu ay gerçekleşecek yeniay ile yeni fikirler ürettiğiniz, daha analitik düşündüğünüz ve çözüm odaklı hareket ettiğiniz bir süreç tecrübe edeceksiniz. Hayatı daha pozitif tarafından görmek, yakın çevreniz ve kardeşinizle iletişiminizin daha da artacağı bir ay olacak. Kısa mesafeli yolculuk planlarının yapıldığı bir dönem sizi bekliyor.

BOĞA (21 Nisan – 20 Mayıs)

Finansal kaynaklarınızı nasıl yöneteceğiniz, olası maddi kayıpları kendi bütçenizde nasıl dengeleyeceğiniz ve geçim kaynaklarınızı nasıl zenginleştirip artırabileceğinizle ilgili konular gündemde olacak. Mesleki ve ticari konularda dikkatli hareket etmelisiniz. Öz değer duygusunu zedeleyecek girişimlerde de bulunmamalısınız.

