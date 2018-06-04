Haziran Ayının Yıldızı Parlayan Oje Rengi

Nihayet haziran ayındayız ve nihayet o yaz günlerine kavuştuk.

Yaz günlerinin resmi olarak başladığı bu günler için elbette ki bir güzellik yenilenmesinin de tam zamanı. İşe yaz için en ideal oje renkleriyle başlamaya ne dersiniz? Mesela; bu ayın öne çıkan oje rengi bebek mavi için alışveriş listesi güncellenebilir.

Yumuşak, ferah, tüm cilt tonları için ideal olan bu oje rengi, son noktayı koymaya aday. Pastel tonlarda ya da koyu bir maviyle de tırnaklarınızı şenlendirebilirsiniz.

Bir sonraki manikür randevunuza mavi tonlar eklediğinize emin olun.

1/6

Dior Junon 494

2/6

Deborah Lippmann Baby Blue Eyes

3/6

Essie – Sea Level

4/6

OPI

5/6

Sally Hansen Baby Blue

6/6

Flormar