Her Zaman Güvenebileceğiniz En İyi 6 Primer

Makyajımızın olmazsa olmazı primer; kırışıklık ve çizgi görünümünü yok edip cildimizi makyaja hazırlamasıyla da favori ürünlerimizden biri. İşte her zaman güvenebileceğiniz en iyi primer’lar:

Yves Saint Laurent Touche Eclat blur primer

Cilde doğal bir ışıltı katarken renk farklılıklarını da eşitliyor. Verdiği model ruhu da cabası!

Illamasqua – ‘Beyond Veil’ Primer

Su gibi hissi, C vitamini ile cildinize aydınlık katması ve ve nefes almasına yardımcı olmasıyla vazgeçilmezlerimiz arasında.

Sleek MakeUP Control Shine and Prime

Eğer parlak bir T bölgeniz varsa; tebrikler uygun primer’ınızı buldunuz. Cilt serum hissi vermesi de avantajları arasında.

Too Faced Hangover Face Primer

Cildinizi nemlendirirken içeriğindeki hindistan cevizi ile sağlıklı bir ışıltı katar. Aynı zamanda içeriğinde silikon olmadığından pudramsı bir his vermemesi de artıları arasında.

Benefit the POREfessional

Benefit’in bu primer’ı; ince ve hafif yapısıyla doğal görünümlü makyaj sevenlerin de favorisi.

Smashbox Photo Finish Primer

İçeriğindeki A ve E vitaminleri sayesinde ciltteki çizgi ve kırışıklıkları onarmaka yönelik yardıcı olurken; yağlı ciltler için de harika bir seçenek olduğunu belirtmek gerek.