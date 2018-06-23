Her Zaman Güvenebileceğiniz En İyi 6 Primer

Makyajımızın olmazsa olmazı primer; kırışıklık ve çizgi görünümünü yok edip cildimizi makyaja hazırlamasıyla da favori ürünlerimizden biri. İşte her zaman güvenebileceğiniz en iyi primer’lar:
Yves Saint Laurent Touche Eclat blur primer
Cilde doğal bir ışıltı katarken renk farklılıklarını da eşitliyor. Verdiği model ruhu da cabası!
Illamasqua – ‘Beyond Veil’ Primer
Su gibi hissi, C vitamini ile cildinize aydınlık katması ve ve nefes almasına yardımcı olmasıyla vazgeçilmezlerimiz arasında.
Sleek MakeUP Control Shine and Prime
Eğer parlak bir T bölgeniz varsa; tebrikler uygun primer’ınızı buldunuz. Cilt serum hissi vermesi de avantajları arasında.
Too Faced Hangover Face Primer
Cildinizi nemlendirirken içeriğindeki hindistan cevizi ile sağlıklı bir ışıltı katar. Aynı zamanda içeriğinde silikon olmadığından pudramsı bir his vermemesi de artıları arasında.
Benefit the POREfessional
Benefit’in bu primer’ı; ince ve hafif yapısıyla doğal görünümlü makyaj sevenlerin de favorisi.
Smashbox Photo Finish Primer
İçeriğindeki A ve E vitaminleri sayesinde ciltteki çizgi ve kırışıklıkları onarmaka yönelik yardıcı olurken; yağlı ciltler için de harika bir seçenek olduğunu belirtmek gerek.