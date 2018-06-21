Hoşçakal Beyaz Tişört! Kamuflaj Desene Yer Açmanın Tam Sırası

Garanti şıklık sınıfına giren beyaz tişörte bu yaz ara vermeye hazır mısınız?

Hazır beyaz tişörtleri rafa kaldırırken, kamuflaj desenli tişörtleri de ulaşılabilir bir noktaya yerleştirebilirsiniz.

Victoria Beckham’dan ilhamla…

Parlayan bir stil için ihtiyacınız olanlar; jean, büyük boy güneş gözlüğü, krem rengi topuklu sandalet.

Tıpkı siz de Beckham gibi yarım ay şeklindeki çantanızla bu kombini daha da ilgi çekici hale getirebilirsiniz.

2000’li yılları andıran ve kamuflaj desenin geri dönüşünü müjdeleyen bu stilden kopya çekmek serbest.

Kombininizi aksesuarlarla da daha göz alıcı hale getirebilirsiniz.