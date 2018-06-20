İhtiyacınız Olan 7 Kore Güzellik Ürünü

Güzellik söz konusu olduğunda, Kore ürünlerinin yükselen trend eğilimine kayıtsız kalmak pek mümkün değil.

Tazeleyici, sevimli ambalajlı, yüksek kaliteli ve kült statüsüne geçmeye aday tüm bu ürünlerin adresi ise Kore.

İhtiyacınız olan Kore’den gelen güzellik ürünlerine ulaşmanın kolay yolu ise Trendyol.com’dan geçiyor.

İşte alışveriş listenize eklemeniz gereken Kore Güzellik Ürünleri.

Yapışkanlık hissi oluşturmadan cildi nemlendiren, yatıştıran, UV ışınları gibi zararlı faktörlere karşı koruyan ve cildin sıkı kalmasına yardımcı olan Aloe 90 Soothing Gel, parapen, yapay renklendirici ve yağ içermiyor.

Aloe vera’nın geçmişten günümüze gelen iyileştirici etkisinden, Kleopatra ve Nefertiti’nin de faydalandığını biliniyor. Hassas ciltler için de uygundur.

Gözeneklerin dibinde biriken siyah noktaları, sebum ve kirin derinlemesine temizlenebilmesi için yüzeye çıkaran ve yok etmeye yardımcı olan bant maskeleri, temizlenmiş ıslak cildinizde sırayla uygulayabilirsiniz.

K-Beauty’nin kültleşmiş serisinin calendula (aynısafa çiçeği) yapraklarıyla formüle edilen versiyonu Real Flower Cleansing Water Calendula, aradığınız doğal güzellik için tam karşınızda.

Tonik olarak kullanılabileceği gibi tek başına bir temizlik basamağı olarak da uygulanabilir. Şişesinde yüzer durumda görülebilen gerçek calendula yapraklarıyla oluşturulan formülü kızarıklık oluşumuna yatkın, kolay irrite olan ciltlerin yatışmasında ise harika bir destek.

Yağlı, karma ve/veya akneye yatkın bir cilt tipine sahip olanlar için ideal bir çözüm olacaktır.

Koltukaltı, genital bölgeler, göğüs uçları, dudak, diz ve dirsek bölgelerinde gözlemlenen kararmaları doğal içerikle gidermenin mümkün olduğu bu beyazlatıcı krem, pembe kiraz ile formüle edilmiş olup, kiraz peptidleri ve bitkisel özler içermekte.

Kararan bölgeleri beyazlatırken, aydınlık ve pürüzsüz olmasını da sağlar. Etkili ve kalıcı bir sonuç için temiz cilde, düzenli olarak, az miktar ürünün sabah akşam uygulanması gerekir.

Kuru ve çatlayan dudakları besleyen, kolajen proteini, bitkisel kolajen ve elsatin içeren Centella bitkisi (Gotu Kola), hyaluronik asit, akasya zamkı, maya ekstresi, hintyağı içeren Kristal Kolajen Dudak Maskesi, nemlendirme ve peeling etkisi ile pürüzsüzleştirme gücüne sahip.

Dudak yüzeyindeki çizgileri yok eden, dolgunluk ve parlaklık veren maske, dolaşımı da hızlandırarak dudağın doğal rengini belirginleştirir.

Cildinizdeki ölü derileri temizlemeye ve lekelerin renginin açılmasına yardımcı olan Gomaj Tipi Vücut Peeling Jeli, olmazsa olmazlarınızdan olmalı.

Yüz hariç tüm vücut için kullanabilirsiniz.

Cildi derinlemesine besleyen ve nemlendiren tek kullanımlık yüz maskesi, ipeksi hissiyle de vazgeçilmeziniz olmaya aday. Green Tea, Coconut, Caviar diğer denemeniz gereken maske içeriklerinden.

Ciltteki makyajı eriterek kolay ve hızlıca çıkmasını sağlayan bu bol mineralli derin deniz suyu içeren Makyaj Temizleme Kremi, ciltte biriken ölü deriyi de etkin bir şekilde temizlemekte.