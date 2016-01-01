INSTAGRAM’DA TAKİP ETMENİZ GEREKEN KORELİ GÜZELLİK GURULARI

Güzellik sektörünü günden güne ele geçiren K-Beauty trendleri; hız kesecekmiş gibi görünmüyor. İşte tüm bu trendler ve rutinlerden haberdar olmanız için; Instagram’da takp etmeniz gereken Koreli güzellik guruları:
@SARAH_GLOW
Son dönemin yükselen markası Glow Recipe’ın ortaklarından Sarah Lee, özellikle cilt bakım önerileri için takip edilmesi gereken isimlerden biri.
@THEBEAUTYWOLF
Ünlü The Beauty Wolf blogunun kurucusu Coco Park, her zaman en son cilt bakım keşiflerini paylaşıyor.
@OHMYGLOSSBLOG
Güzellik gurusu sadece cilt bakım değil makyaj önerilerini de paylaşıyor.
@CHARLOTTEJCHO
Soko Glam kurucu ortaklarından Charlotte Cho’yu; Seoul’dan son güzellik trendleri için takip edebilirsiniz.
@SNOWWHITEANDTHEASIANPEAR
Kişiselleştirilmiş güzellik rutinleri için ideal.
@ALICIAYOON212
Estetisyen ve güzellik sektörü CEO’larından Alicia Young’dan iyi tavsiyeler kapabileceğinizi düşünüyoruz.
@CHRISTINE_GLOW
Glow Recipe’ın diğer ortağı Christine Chang özellikle maskeler konusunda çok iyi bir hesaba sahip.
@FIDDYSNAILS
Fifty Shades of Snail blogunun sahibi Jude Chao; Kore güzellik rutininin temellerini öğrenebileceğiniz bir isim.
@SOKOBEAUTY
Özellikle öğretici videoları olan hesap; mutlaka takip etmeniz gerekenler arasında!