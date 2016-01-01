INSTAGRAM’DA TAKİP ETMENİZ GEREKEN KORELİ GÜZELLİK GURULARI





Güzellik sektörünü günden güne ele geçiren K-Beauty trendleri; hız kesecekmiş gibi görünmüyor. İşte tüm bu trendler ve rutinlerden haberdar olmanız için; Instagram’da takp etmeniz gereken Koreli güzellik guruları:

@SARAH_GLOW

Son dönemin yükselen markası Glow Recipe’ın ortaklarından Sarah Lee, özellikle cilt bakım önerileri için takip edilmesi gereken isimlerden biri.

@THEBEAUTYWOLF

Ünlü The Beauty Wolf blogunun kurucusu Coco Park, her zaman en son cilt bakım keşiflerini paylaşıyor.

@OHMYGLOSSBLOG

Güzellik gurusu sadece cilt bakım değil makyaj önerilerini de paylaşıyor. @CHARLOTTEJCHO Soko Glam kurucu ortaklarından Charlotte Cho’yu; Seoul’dan son güzellik trendleri için takip edebilirsiniz. @SNOWWHITEANDTHEASIANPEAR Kişiselleştirilmiş güzellik rutinleri için ideal.

@ALICIAYOON212

Estetisyen ve güzellik sektörü CEO’larından Alicia Young’dan iyi tavsiyeler kapabileceğinizi düşünüyoruz.

@CHRISTINE_GLOW

Glow Recipe’ın diğer ortağı Christine Chang özellikle maskeler konusunda çok iyi bir hesaba sahip. @FIDDYSNAILS Fifty Shades of Snail blogunun sahibi Jude Chao; Kore güzellik rutininin temellerini öğrenebileceğiniz bir isim.

@SOKOBEAUTY

Özellikle öğretici videoları olan hesap; mutlaka takip etmeniz gerekenler arasında!

