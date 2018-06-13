İyi Bir Uyku İçin Tercih Etmeniz Gereken 4 Besin

Gece uykusuzluğunun ne kadar sinir bozucu bir şey olduğu gerçeği ortada.

Özellikle de ertesi güne kalan yorgunluk, yeni gün için enerjiyi daha da düşürmekte.

İyi bir gece uykusunun yediklerinizle de büyük bir ilgisi olduğunu unutmayın. Tabii, bu sadece yatmadan önce kafein ve ağır gıdalardan kaçınmak demek değildir.

İşte, karşınızda hızlı ve sağlıklı bir şekilde uykuya dalmanızı sağlayacak gıdalar.

Somon

Bir porsiyon somon, uykuya dalmaya neden olan melatonin hormonunun vücuttaki seviyesini artırmakta. Balık melatonin üretimi için çok önemli bir vitamin kaynağıdır.

Nohut

Nohut veya humus, sağlıklı bir uyku için yemek listesine mutlaka eklemeniz gerekenlerden olmalı. Mükemmel bir melatonin kaynağıdır.

Ispanak

Yeşil yapraklılar ve ıspanağın, sağlıklı bir uyku için önemli olduğunu kendinize sık sık hatırlatmanızda fayda var.

Süt Ürünleri

Yapılan araştırmalara göre kalsiyumun, melatonin üretimi ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. En derin uykumuzda olduğumuz zaman vücutta en yüksek kalsiyum seviyelerine rastlanmakta.

Az yağlı yoğurt, peynir ve süt, yeşil yapraklılar için önemli bir alternatif.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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