İyi Ki Doğdun Margot Robbie!

İyi ki doğdun Margot Robbie!

Wolf Of Wall Street, Tarzan,Suicide Squad ve I, Tonya gibi filmlerle beyazperdedeki yükselişini sürdüren Margot Robbie‘nin hakkında bilinmeyenlerini sizler için listeledik:

MARGOT ROBBIE HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN 15 ŞEY (9)

Hokey oynuyor

Robbie şu sıralar Los Angeles’ta amatör ligde hokey oynuyor. “Avustralya’da maalesef buz hokeyimiz yok.” diye açıklıyor Robbie.

MARGOT ROBBIE HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN 15 ŞEY (14)

Harley Quinn rolü için mükemmel seçim

Margot Robbie, Harley Quinn rolü için seçmelere katılmamış bile. Rol için mükemmel olduğu düşünüldüğünden, Quinn rolü kendisine direkt teklif edilmiş.

MARGOT ROBBIE HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN 15 ŞEY (17)

Trapezci

Eğer oyuncu olmasaydı trapezci olacaktı. Annesi tarafından 8 yaşındayken sirk kursuna gönderilen Robbie’nin sertifikası bile var. Üstteki kare de bu durumun gerçekliğini açıklıyor. I, Tonya‘daki karakterinin onu bu açıdan zorlamadığını tahmin etmek zor değil.

MARGOT ROBBIE HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN 15 ŞEY (8)

Amatör dövme sanatçısı

Suicide Squad’ın set karelerinde sürekli dövme yaparken gördüğümüz Margot Robbie, yönetmen David Ayer ve rol arkadaşı Cara Delevingne’e yıldız şeklinde dövmeler yaptı.

MARGOT ROBBIE HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN 15 ŞEY (11)

Soyunmak için para yeterli değil

Playboy’un kapağına çıkması için OLDUKÇA YÜKLÜ BİR MİKTARDA para teklif edilen Robbie teklifi geri çevirdi ve sadece artistik işler için kıyafetlerini çıkartabileceğini belirtti.

MARGOT ROBBIE HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN 15 ŞEY (1)

Cosplay ruhu

Bir keresinde Spring Breakers’taki ikonikleşmiş görünümüyle James Franco’nun kılığına giren Robbie, bu işi kapmış görünüyor.

Tam bir Harry Potter fanı

Jimmy Kimmel’ın şovunda anlattığına göre, gözleri çok iyi gördüğü halde 13 yaşındayken iyi göremediğine dair yalan uyduran Robbie; bu sayede gözlük takmaya başlamış Amacı ise tabii ki başından beri Harry Potter gibi görünmekmiş!

MARGOT ROBBIE HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN 15 ŞEY

Yeme ve içme konusunda çok iddialı

Kıskandıran bir fiziğe sahip olmasına rağmen yeme-içme konusunda rakip tanımayan Robbie, çok kısa sürede birayı fondip yapabildiğini ve yemek yeme yarışmalarına katıldığını söylüyor. Neighbours‘ın setinde yemek yeme yarışmasına katılan Robbie, tam 1 saat içinde 4 kilo bolonez makarna yiyerek yarışı kazanmış!

MARGOT ROBBIE HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN 15 ŞEY (1)

Garsonluk yapmış

Robbie uzun süre ünlü restoran zinciri Subway’de garsonluk yapmış. Size servis yaptığını düşünebiliyor musunuz?

MARGOT ROBBIE HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN 15 ŞEY (15)

Wolf Of Wall Street çekimleri boyunca sarhoştu

Kariyerinde oldukça önemli bir yere sahip olan ve onu tanımamızı sağlayan filmde oldukça cesur sahnelere sahip olan Robbie, sinirlerinin yatışması için her sahne öncesinde üç shot tekila içmiş.

MARGOT ROBBIE HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN 15 ŞEY (3)

Az kalsın Marvel süper kahramanı olacaktı

DC Comics’în Suicide Squad yapımında Harley Quinn rolü için biçilmiş kaftan olduğunu düşündüğümüz Robbie, az kalsın rakip şirket Marvel’in kahramanı olacaktı. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Fantastic Four’un yeniden çevriminde Sue Storm rolü için düşünülen Robbie, takviminin uymadığı gerekçesiyle rolü geri çevirince; karakteri Kate Mara canlandırmıştı. Filmin gişede battığı düşünülünce ne kadar doğru bir tercih yaptığını anlıyoruz.

MARGOT ROBBIE HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN 15 ŞEY (2)

Rolleri için pek çok ünlü ismi geride bıraktı

Hollywood’da olmanız demek, bir rol için oldukça sıkı rakiplerle mücadele etmeniz demek. Tarzan filmi için Jessica Chastain ve Emma Stone gibi adayları geride bırakan Robbie, kariyerinde parlamasını sağlayan Wolf of Wall Street filmindeki rolü içinse  Blake Lively, Rosie Huntington-Whiteley, Teresa Palmer ve Amber Heard gibi güzel isimleri geçerek rolü kapmış.

MARGOT ROBBIE HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN 15 ŞEY (6)

Başta nefret etmiş

Oldukça konuşulan Harley Quinn rolünden başta nefret etmiş. Senaryoyu ilk okuduğunda hiçbir ortak yan bulamayıp ondan nefret ettiğini belirten Robbie, karakteri oynadıktan sonra ona ısınmış.

MARGOT ROBBIE HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN 15 ŞEY )

Bir Ay çocuğu

2 Temmuz 1990, Avustralya doğumlu yıldız, bir Yengeç burcu kadını; yani astrolojideki tabiriyle bir Ay çocuğu.

MARGOT ROBBIE HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN 15 ŞEY (7)

O bir tomboy

Filmlerde seksapelini konuşturan kıyafetlerle gördüğümüz Robbie, gerçek hayatta tam bir tomboy stiline sahip. Sörf yapan, çiftlik hayatından hoşlanan ve hokey oynayan Robbie, bu maceraperest hayatını stiline de uyarlamış görünüyor.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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