İyi Ki Doğdun Prens William!

İyi ki doğdun Prens William!🎂

Bugün 36. yaş gününü kutlayan prensin; geçmişten günümüze kareleri eşliğinde hakkında bilinmeyenler için galerimizde aşağılara doğru bir yolculuk yapmaya ne dersiniz?

21 Haziran doğumlu bir Yengeç burcu erkeği olan Prens William’ın okulda en başarılı olduğu ders coğrafyaymış.

En sevdiği yemekler pizza, poşe yumurta, geyik eti ve makarna.

Favori hobileri mi? Çocukluğundan beri binicilik, kürek çekme ve rafting ile uğraşıyor.

Küçük yaşlardayken polis olmanın hayalini kuruyormuş.

Favori araba markasını seçmesi gerekirse bunun Audi olacağını söylüyor. Aynı zamanda BBC’nin ünlü programı Top Gear’ın da bir fanı.

Prens William; bir solak.

Helikopterlere bayılıyor. Hatta kendisini bu konuda obsesif olarak tanımlıyor.

Ergenlik döneminde hayallerindeki ismin Cindy Crawford olduğunu söylüyor.

Eğitim gördüğü Eton College’daki odasında ise Pamela Anderson’ın posteri asılıymış.

Aston Villa takımını tutuyor.

Harry Potter yara izine sahip! 1991’de geçirdiği bir golf kazasından sonra kazasından sonra alnında yara izi oluşmuş.

Kate Middleton ile düğünlerinde ilk dansları Elton John‘un Your Song parçası idi.

Oğlu Prens George’un doğumunun ardından; eşi ve oğlunu kendi sürdüğü araba ile eve götürerek bir kraliyet kuralını yıkmış oldu.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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