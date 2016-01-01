İYİ YAŞAMIN SIRLARI BİRBİRİNDEN ÜNLÜ KONUKLARLA ‘MiGROS YAŞAM FESTİVALİ’NDE AÇIĞA ÇIKIYOR





Migros, Nisan ayında mağazaları ve Migros Mobil uygulaması üzerinden eş zamanlı başlattığı “Migros Sağlıklı Yaşam Yolculuğu” projesinin devamı olarak dev bir festivale imza atıyor. 12 – 13 Mayıs’ta KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek “Migros Yaşam Festivali”; sağlık, spor, beslenme, güzellik, kişisel gelişim, müzik ve eğlenceye dair ne varsa, hayatı iyi yaşamak isteyenlerle buluşturuyor. Katılımcılara dolu dolu bir program sunan festivalde, gün boyu birbirinden renkli konuklar ve alanında uzman isimler, sağlıklı ve keyifli bir yaşamla ilgili bilgi, öneri ve deneyimlerini paylaşacak. MFÖ, Sertab Erener ve Gökhan Türkmen konserleri ise festivale damgasını vuracak.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Dr. Ender Saraç, Dilara Koçak, Dr. Ayşegül Çoruhlu, Murat Bür, Aret Vartanyan, Metin Hara, Şef; Hazer Amani, Alp Kavasoğlu, Hande Kazanova, Müge Boz ve Anneler Günü için özel programıyla güzel ve çalışkan bir anne; Çağla Şıkel… Hepsi Migros Yaşam Festivali’nde sizleri bekliyor.

Nisan ayında dengeli beslenme ve hareket etmenin önemini vurgulamak amacıyla Türkiye çapında büyük bir toplum sağlığı hareketi başlattı. Migros, “Sağlıklı Yaşam Yolculuğu” projesiyle, mağazaları ve mobil uygulaması üzerinden eş zamanlı olarak dengeli beslenme ve hareket etmenin önemine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapıyor. Migros Mobil’de müşterilerine kendi gıda alışverişlerinin besin dağılımını gösteren Migros, dengeli beslenme için eksik kalan besin grubundan kendilerine özel sağlıklı yaşam önerilerini indirimli sunuyor.

Migros, toplum sağlığına yönelik çalışmalarını perçinlemek amacıyla 12 – 13 Mayıs’ta KüçükÇiftlik Park’ta “Migros Yaşam Festivali” gerçekleştirecek. Festivalde, keyifli ve sağlıklı bir yaşamın tüm sırları yol haritalarıyla birlikte açığa çıkacak. Beslenmeden diyete, güzellikten sağlıklı ve formda kalmaya, kişisel gelişim, müzik ve eğlencenin efsane isimleri bu festivalde kendine iyilik yapmak isteyenlerle buluşacak.

Migros Yaşam Festivali’nde; Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile doğru bilinen yanlışlar ve yaşam reçeteleri, ünlülerin Diyetisyeni Dr. Ender Saraç ile Doğanın Şifalı Eli, Dilara Koçak ile iyi bir yaşamın ipuçları, alkali diyet ve anti-aging’e dair özel bilgilerle Ayşegül Çoruhlu, fit bir vücut için egzersizin yanı sıra pratik, sağlıklı ve lezzetli tariflerle Murat Bür keyifli workshoplarıyla festivale gelenlere farklı bir dünyanın kapılarını aralayacak.

Hayatın farklı renklerini ve farklı tatlarını buluşturan festivalde; ilişki sanatı uzmanı, yazar ve Yaşam Atölyesi’nin kurucusu Aret Vartanyan; aşkı, ilişkileri, kadın ve erkeği farklı perspektiflerden ele alarak, gerçek hayat hikayeleriyle festivalde paylaşacak. En Yaratıcı Şef unvanlı Hazer Amani bizi, dünyanın bilmediğimiz köşelerinden, farklı, şaşırtıcı lezzetlerle tanıştıracak. Makyaj uzmanı Alp Kavasoğlu kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak doğal makyajın sırlarını paylaşırken ünlü Astrolog Hande Kazanova yaşamı astrolojik olarak yorumlayacak. Dünyanın dört bir yanında edindiği birçok enerji tekniğinin bilgisini modern tıp bilgisiyle sentezleyerek etkin bir tedavi ekolü benimseyen Metin Hara, sevginin ve düşünce gücünün neler yapabileceğini bilimsel ve uygulamalı olarak gösterecek. Güzelliği ve pozitif enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan Çağla Şıkel, annelik serüvenini Anneler Günü’nde anneler ve anne adaylarıyla paylaşacak.

Festivalde akşam olduğunda ise spot ışıkları yanacak ve sahneyi efsaneler devralacak. Üç jenerasyonu ortak duygularda buluşturan, şarkıları dillerden düşmeyen MFÖ, Türk popüler müziğinin güçlü ismi Sertab Erener ve kendine özgü tarzıyla gönülleri fetheden Gökhan Türkmen muhteşem enerjileriyle festival konuklarına müzik ziyafeti yaşatacak.

New York’lu sempatik ve başarılı müzisyen Allen Hulsey, DJ setinin başına geçecek olan ünlü müzisyen Ozan Doğulu ve Can Hatipoğlu festivalde coşkuyu katlayacak diğer isimler.

Halihazır Event’in organize ettiği, onlarca marka ve ürünün katılımcılarla buluşacağı Migros Yaşam Festivali; yaşamın keyfini çıkarmak isteyenleri 12 – 13 Mayıs’ta KüçükÇiftlik Park’ta buluşmaya bekliyor.

DEV MARKALAR MİGROS YAŞAM FESTİVALİ’NDE

12 – 13 Mayıs’ta gerçekleşecek Migros Yaşam Festivali’nde, dev markalar; Air Wick Algida, Anadolu Sağlık, Arçelik, Axe, Balparmak Apitera, Becel, Bemtat Un, Coca Cola Mix, Colgate Total, Coral Travel, Diyetkolik, Dy Do Drinco, Doğuş Çay, Duru Bulgur, Elidor, Eti Form, Fakir, Fellas Foods, İkinciyeni.com, Sana, Sensodyne, Signal, Corega, Henkel, Hipp, Johnson&Johnson, Kia, Knorr, Kühne, Lays, Lipton, Loreal, Mac Fit, Macro Center, Minies, Natracare, Nestle, Omega Pharma, Olimpik Anneler, Philips, Praticarcom, Swiss Otel, Taida-Unifo, Toni&Guy, Tropicana, Uludağ Premium Su, Uno, Veet, ve Yayla, festivale özel ürünleri, ikramları, hediyeleri ve çok özel sürprizleriyle katılımcılarla buluşacak.

Eğlenceli yarışmalar, oyunlar, fotoğraf aktiviteleri, ürün çekilişleri, yiyecek ve içecek ikramları, bisiklet ile kalori yakımı, saç bakım workshop’ları, çocuklar için boyama, vücut kitle indeksi ile kas ve yağ ölçümü, indirimli üyelik fırsatları dev markalar aracılığı ile Migros Yaşam Festivali’nde olacak.

MİGROS YAŞAM FESTİVALİ PROGRAM

12 Mayıs 2018, Cumartesi

12:00 – 13:00 / Kapı açılış ve tüm gün genel alan müzik

13:00 – 13:45 / Dilara Koçak ile İyi Yaşam – Workshop

14:00 – 14:45 / Alp Kavasoğlu ile Doğal Makyaj Sırları – Workshop

15:00 – 15:45 / Hazer Amani ile Sağlıklı Atıştırmalıklar – Workshop

16:00 – 16:45 / Hande Kazanova ile Astroloji – Workshop

17:00 – 17:45 / Dr. Ender Saraç ile Doğanın Şifalı Eli – Workshop

18:00 – 18:45 / Aret Vartanyan ile İlişki Sanatı – Workshop

19:00 – 20:30 / Gökhan Türkmen

21:00 – 22:30 / MFÖ

23:00 – 00:00 / Ozan Doğulu – DJ Performansı

13 Mayıs 2018, Pazar

12:00 – 13:00 / Kapı açılış ve tüm gün genel alan müzik

13:00 – 13:45 / Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile Doğru Bilinen Yanlışlar – Workshop

14:00 – 14:45 / Çağla Şıkel ile Anneler Günü Özel

15:00 – 15:45 / Dr. Ayşegül Çoruhlu ile Sağlıklı Yaşam Tüyoları– Workshop

16:00 – 16:45 / Murat Bür ile Fit bir Hayat – Workshop

17:00 – 17:45 / Müge Boz – Yaşama Dair çok özel bir söyleşi

18:00 – 18:45 / Metin Hara ile Düşünce Gücünü Aktive Et – Workshop

19:00 – 20:30 / Allen Hulsey

21:00 – 22:30 / Sertab Erener

23:00 – 00:00 / Can Hatipoğlu & Giselle Tavilson

Detaylı Bilgi için:

Manolya Mansuroğlu : manolya@halihazir.com.tr

0 533 312 58 30

Betül Gürel : betul@halihazir.com.tr

0 533 690 21 77



