Jennifer Lawrence Yeni Bir Aşka Yelken Açtı

Dedikodulara göre Jennifer Lawrence; New York’lu sanat galerisi sahibi Cooke Maroney ile yeni bir aşka yelken açtı.

Lawrence’ın arkadaşı Laura Simpson aracılığı ile tanıştığı konuşulan çifte yakın bir kaynak “İlişkileri bir kaç haftadır devam ediyor. Ama bu konuda oldukça gizliler ve birlikte görüntülenmeme konusunda oldukça dikkatliler.” ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki Maroney;  New York’taki Gladstone 64 galerisinde direktör görevini üstleniyor.

Lawrence son olarak yer aldığı  Mother! filminin yönetmeni Darren Aronofsky ile ilişki yaşamıştı. İki kez ayrılıp barışan çift; birbirlerini hala sevdiklerini belirtmişti.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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