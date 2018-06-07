Jennifer Lawrence Yeni Bir Aşka Yelken Açtı

Dedikodulara göre Jennifer Lawrence; New York’lu sanat galerisi sahibi Cooke Maroney ile yeni bir aşka yelken açtı.

Lawrence’ın arkadaşı Laura Simpson aracılığı ile tanıştığı konuşulan çifte yakın bir kaynak “İlişkileri bir kaç haftadır devam ediyor. Ama bu konuda oldukça gizliler ve birlikte görüntülenmeme konusunda oldukça dikkatliler.” ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki Maroney; New York’taki Gladstone 64 galerisinde direktör görevini üstleniyor.

Lawrence son olarak yer aldığı Mother! filminin yönetmeni Darren Aronofsky ile ilişki yaşamıştı. İki kez ayrılıp barışan çift; birbirlerini hala sevdiklerini belirtmişti.