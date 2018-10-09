Kahveye İhtiyaç Duymadan Enerjinizi Yükseltmenin 6 Yolu

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Yorgunluğa eğilimli vücutları ayağa kaldırmanın tek yolu espresso’dan geçmiyor elbette.

Dr. Libby Weaver’ın bilgilerinden de ilhamla, normale göre daha fazla enerji sahibi olmak için kesinliği ispatlanmış beş ipucunu aşağıda bulabilirsiniz.

1. Daha Fazla Yeşil Sebze Tercih Edin

Yeşil sebzeleri, özellikle yeşil yaprakları olanları yemek, güneş ışığını yemek gibidir. Yeşil sebzeler iyi bir antioksidan kaynağı ve verimli içsel enerji üretimi için ihtiyaç duyulan bir dizi farklı vitamin ve mineral içermekte.

Vücudun hücrelerine ve dokularına büyük oksijen iletimi aynı zamanda büyük enerji için çok önemlidir.

2. Yeşil Çay İçin

Yeşil çay, harika bir canlandırıcı içecek. Enerji seviyelerini artıran ama aynı zamanda bizi sakinleştirmeye yardımcı olan amino asit içermekte. Antioksidanlarla dolu olan yeşil çay, kahve için de harika bir alternatif oluşturmakta.

3. Demir Seviyelerinizi Kontrol Edin

Demir eksikliği, özellikle çocuk doğurma çağındaki kadınlar arasında, dünyadaki en yaygın yetersizliklerinden. Sağlıklı kırmızı kan hücreleri olmadan, vücudunuz yeterli oksijen alamaz; vücutta yeterli oksijenin bulunmaması sonucu ise hissedilen sürekli yorgunluktur. Demirinizi kontrol ettirmenizde fayda var.

4. Algılarınızı Keşfedin

Algılarınızın ruh halinizi ve enerji durumunuzu nasıl etkilediğinin bilincinde olun. Canlı ve enerjik hissetmenizi sağlayan şeylerin bir listesini yapın ve enerjinizi hangi saflıklara dönüştürdüğünüzü yazın, bunlara “enerji vampirleri” de diyebilirsiniz.

Enerji vampirlerinizi aynı anda azaltırken bir yandan da enerjik hissetmenizi sağlayan şeylerin daha fazlasını yapmak için de aktif olarak çalışın.

5. Açık Sekmeleri Kapatın

“Açık sekmeler”den kast edilen şey; kapatma üzerinde çalışın yani bunlar çözülmemiş görevler, e-postalar veya işler olabilir.

Her gün pek çok sekmeyle dolaşıyormuşuz gibi  değil mi? Listeleyin ve yapılacak görevlere zaman ayırın.

6. Bütün Resme Bakın

Her gün nasıl göründüğünüzü, nasıl yediğinizi, nasıl içtiğinizi, hareket ettiğinizi, düşüneceğinizi, nefes aldığınızı, inandığınızı ve algıladığınızı kendinize hatırlatın.

Enerjili hissetmemize izin veren içimizdeki koşulları yaratmak bizim elimizde.

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Karşınızda, ekim kapağımızın yıldızı Serenay Sarıkaya’nın çekim hikayesi!⚡️ #SerenaySarıkaya #marieclairetr #bakmaoku #serenayxmaviicon @serenayss @handetokmak Video: @aytekerdem @semihergunn Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @koraybirand Moda Editörü: @ceylanatinc Saç: @ibrahimzengin Makyaj: @elcinmutlu_ Makyaj Asistanı: @bediraydinn Prodüksiyon Amiri: @gunkutaltun Moda Editörü Asistanları: @atahankucukatalay, @aydinsiila Fotoğrafçı Asistanları: @sonertunca, @mertabedan @baristeksan
    13
  • Kate Middleton, favori leylak rengi elbisesi ve yeni saç rengiyle, Prens William’la katıldığı Global Ministerial Mental Health Summit etkinliğinde göz kamaştırıcı görünüyor. ✨ #marieclairetr #katemiddleton #princewilliam
    3
  • Dakota Johnson’ın bir yıldır gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı Coldplay solisti Chris Martin’den ilk bebeğini beklediği konuşuluyor. Ünlü çift haberi henüz doğrulamadı. 👼🏻 #dakotajohnson #chrismartin #coldplay
    10
  • 90’ların ve 2000’lerin TV pop kültüründen esinlenen kalın tabanlarıyla sezona damgasını vuracak PUMA'nın yeni modeli Thunder Desert; iki farklı renk seçeneği ve bej alt tabanıyla da dikkat çekiyor. Ultra-modern bir dokunuşa sahip olan Thunder Desert, 10 Eylül itibarıyla Puma.com ve seçili mağazalarda satışa sunulacak. #ThunderDesert
    5
  • Pazartesi⚡️ İlham veren yeni sezon parçalarla yaklaşan kışa göz kırpıyoruz. Devamı “New Season Update” çekiminde sizi bekliyor. #marieclairetr #monday Fotoğraflar: Can Sever Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen Saç: Talat Kıvrak/ Balmain Hair Couture Makyaj: Sam Araji/ art+ist Fotoğraf Asistanı: Defne Maşalacı Moda Editörü Asistanları: Rakel Sabah, Feride Sarımehmet, Beyza Buket Cihan Manikür: Seda Gündüz/ K.U.M Agency Modeller: Iida, Magda, Okkie/ Option Management
    0
  • Irina Shayk ve Bradley Cooper çifti, kızları Lea ile New York sokaklarında...💗 #bradleycooper #irinashayk #astarisborn #sundayfunday #marieclairetr
    13
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için