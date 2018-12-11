Kalın Telli Saçlar İçin Kusursuz Saç Kesimleri

Çoğu zaman kalın telli saçlar şans olsa da düz kesimler görünüm olarak bakımsız bir izlenim yaratabiliyor. O halde yüksek ihtimalle saçlarınıza kesim yaptırırken havalı ve sönük durmayacak modelleri tercih ediyorsunuzdur. Biz de sizlere profesyoneller tarafından onaylanmış modelleri öneriyoruz:

1# Uzun Katlı Kesim

Uzun saçı tercih ediyorsanız yapacağınız en doğru şey katlı kesim olacak.

Katlar arasında çok boy farkı olmadığında hem saçlarınız havalı bir görünüme kavuşacak hem de fazla kabarmayacak.

2# Omuz Hizasında Kesim

Saçlarınız ister düz, ister kıvırcık olsun; omuz hizası her saç tipine uygun! Ve her saçı baş döndürücü gösterme etkili.

3# Lob veya Bob Kesim

Lob kesim son yılların parlayan trendlerinden. Üstelik uygulayanların bir daha saçlarını uzatmaya yanaşmayacağı kadar kullanışlı bir model!

Mesela düz saçlara sahipseniz ve saçınızı şekillendirmekle uğraşmak istemiyorsanız lob kesim tam size göre! Veya Alexa Chung gibi bob kesimi tercih ederek doğal dalgalarınızla bakışları üzerinize çekebilirsiniz.