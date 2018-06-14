Kanye West’in Yeni Yeezy Koleksiyonunun Sosyal Medyada Çok Konuşulan Kareleri

2018 yılı kendisi için oldukça zor geçen Kanye West; konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.
Çok sevilen ve sezon trendlerine yön veren markası Yeezy‘nin yeni sezon kampanyası da bunu açıklar nitelikte.
Eşi başta olmak üzere; Kardashian ailesi üyelerinin benzerlerini bulunduran kampanyası; şimdiden cesur kareleri ile sosyal medyanın en çok tartışılanları arasına girdi bile.
İşte yeni sezonun arzu nesnesi olacağına inandığımız Yeezy 500 Supermoon Yellow sneaker ve cesur kampanya kareleri:
Kourtney Kardashian’ın stilini yansıtan bir kare:
— KANYE WEST (@kanyewest) 13 Haziran 2018
2015 dönemi Kylie Jenner’ı
— KANYE WEST (@kanyewest) 13 Haziran 2018
Sizce de Kim Kardashian’a benzemiyorlar mı?
— KANYE WEST (@kanyewest) 13 Haziran 2018
— KANYE WEST (@kanyewest) 13 Haziran 2018
— KANYE WEST (@kanyewest) 13 Haziran 2018
— KANYE WEST (@kanyewest) 13 Haziran 2018
— KANYE WEST (@kanyewest) 13 Haziran 2018
— KANYE WEST (@kanyewest) 13 Haziran 2018