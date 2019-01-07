Sosyal Medya Hesapları
Instagram 141K
Facebook 15K
Twitter 42K
YouTube 13K
Google Plus 0
Pinterest 639

Karlie Kloss’un Düğününden Daha Önce Hiç Görmediğiniz Görüntüler

Ünlü model Karlie Kloss 2018’in Ekim ayında iş insanı Joshua Kushner ile evlenmişti. Uzun süredir ilişki yaşayan çift evlilik törenlerini New York’ta bir ormanda basının gözlerinden uzak bir şekilde gerçekleştirmeyi  tercih etti.

Karlie Kloss geçtiğimiz günlerde Youtube kanalından 2018 yılını özetleyen bir video yayınladı. Videoda düğününden bazı anlar da mevcut.

Gelinin saçına yakından bir bakış.

Karlie Kloss babasıyla.

Kloss‘un, kız kardeşleri ve nedimeleriyle düğün öncesinde geçirdiği eğlenceli dakikalar da kameraya yansıyanlardan.

Ve Dior gelinliğiyle.

Karlie Kloss ve Joshua Kushner‘ın evlilik yeminlerini ettikleri o an.

Kloss duygularına hakim olamayarak ağlamaya başlıyor. Oldukça sempatik ve mutlu görünüyorlar değil mi?

Total
0
Shares
Like 0
Tweet 0
Pin it 0
İlgili Konular

Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için