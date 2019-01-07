Karlie Kloss’un Düğününden Daha Önce Hiç Görmediğiniz Görüntüler

Ünlü model Karlie Kloss 2018’in Ekim ayında iş insanı Joshua Kushner ile evlenmişti. Uzun süredir ilişki yaşayan çift evlilik törenlerini New York’ta bir ormanda basının gözlerinden uzak bir şekilde gerçekleştirmeyi tercih etti.
Karlie Kloss geçtiğimiz günlerde Youtube kanalından 2018 yılını özetleyen bir video yayınladı. Videoda düğününden bazı anlar da mevcut.
Gelinin saçına yakından bir bakış.
Karlie Kloss babasıyla.
Kloss‘un, kız kardeşleri ve nedimeleriyle düğün öncesinde geçirdiği eğlenceli dakikalar da kameraya yansıyanlardan.
Ve Dior gelinliğiyle.
Karlie Kloss ve Joshua Kushner‘ın evlilik yeminlerini ettikleri o an.
Kloss duygularına hakim olamayarak ağlamaya başlıyor. Oldukça sempatik ve mutlu görünüyorlar değil mi?