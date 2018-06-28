Kate Middleton 4. Kez Hamile Mi?

Geçtiğimiz Nisan ayında 3. çocukları Louis’yi kucaklarına alan Kate Middleton ve Prens William çiftinin, 4. çocuklarını bekledikleri iddia edildi!

Kate Middleton’a yakın bir kaynağın, Middleton’ın tüm hamilelik berlitilerini gösterdiğini açıklamasının ardından ortaya çıkan iddia; şu sıralar sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında.

Middleton’ın yakın arkaşı olduğunu iddia eden kaynak “Kate ve William ailelerini tamamlamak için hep dört çocuk sahibi olmak istediğini söylüyorlardı. Aslında William beş çocuk istiyor, ama Kate’e göre 4 çocuk yeterli.” diyor ve ekliyor “2 erkek 2 kız çocukları olsun istiyorlar. Kate bütün hamilelik belirtilerini gösteriyor. Tekrar bol kıyafetler giymeye başladı. Sabah bulantılarını önlemek için yediği lavantalı bisküvileri sürekli yanında taşıyor. Köri içerien yemeklere aşeriyor. “

Kraliyetten gelecek açıklama ise merakla bekleniyor.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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