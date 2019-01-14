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Kate Middleton’ın Erkek Kardeşi Neden Depresyonda?

Kate Middleton‘un kardeşi James Middleton, uzun zamandır depresyonla savaştığını açıkladı.

The Daily Mail’e konuşan 31 yaşındaki James Middleton, 2016’dan bu yana  yoğun bir umutsuzluk hali içerisinde olduğunu belirtti.

James içinde bulunduğu durumu “Ailem ve yakın arkadaşlarım olmak üzere en sevdiklerimle bile iletişimi kestim. Zengin biri olarak ayrıcalıklı bir yaşam sürdüğümün farkındayım. Ama bu durum beni depresyona karşı koruyamadı. Bunu açıklamak çok zor. Adeta bir hastalık, akıldaki bir kanser” cümleleriyle açıkladı.

James Middleton aynı zamanda dikkat bozukluğu ve disleksiden muzdarip olduğunu belirtti. Durumu daha kötü hale gelmeden doktor desteği alan James Middleton şimdi kendisini çok daha güçlü hissettiğini söylüyor.

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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