Kendall Jenner’dan İlhamla Dolabımızda Işıltılı Çizgilere Yer Açıyoruz

Kendall Jenner geçtiğimiz gün kardeği Kourtney Kardashian ile New York’ta çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. Bu turu dikkat çekici kılan ise Jenner’ın işlemeli ve çizgili elbisesiydi.

Ralph Lauren imzalı; renkli şeritlere sahip mini ve işlemeli elbisesini topuklular yerine sneakerlar ile tamamlayarak gündüze uyarladı. Yaz için harika bir seçenek olduğunu düşündüğümüz bu görünümü uyarlayabileceğiniz şeritli elbiseleri sizin için listeledik.

Kendall’ın Ralph Lauren Elbisesi

Guess

DSquared2

Alice + Olivia

WAYF

Zara

X By NBD

Balmain

3.1 Phillip Lim