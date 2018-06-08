Kendall Jenner’dan İlhamla Dolabımızda Işıltılı Çizgilere Yer Açıyoruz

Kendall Jenner geçtiğimiz gün kardeği Kourtney Kardashian ile New York’ta çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. Bu turu dikkat çekici kılan ise Jenner’ın işlemeli ve çizgili elbisesiydi.
Ralph Lauren imzalı; renkli şeritlere sahip mini ve işlemeli elbisesini topuklular yerine sneakerlar ile tamamlayarak gündüze uyarladı. Yaz için harika bir seçenek olduğunu düşündüğümüz bu görünümü uyarlayabileceğiniz şeritli elbiseleri sizin için listeledik.
Kendall’ın Ralph Lauren Elbisesi
Guess
DSquared2
Alice + Olivia
WAYF
Zara
X By NBD
Balmain
3.1 Phillip Lim