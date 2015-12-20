KENDİNİZİ MUTLU ETMENİN 5 YOLU

Nurdan Gündoğdu - MAR 30, 2017 PERşEMBE


Kendinden Kaçarken Yakaladım Seni / Mutluluk Kılavuzu adlı kitabın yazarı Dr. Ebru Nurluoğlu’dan kendinizi mutlu etmenizi sağlayacak 5 yol…

 

1. MUTLULUĞUNUZA SAHİP ÇIKIN
Mutluluğunuzu dışarı bağımlı hâle getirmeyin. Bırakın başkalarını. Kendinize odaklanın. Kendinizi dinleyin. Arkadaşlarınızdan, sevgilinizden ya da ailenizden medet ummak yerine kendi içinizdeki güce sahip çıkın. Hayatınızın sorumluluğunu kendiniz alın. Kurban rolünden çıkın. Birisi size yardım edecekse zaten eder. Etmezse de üzülmeyin. Gücünüze sığının.

kendinizi mutlu etmenin 5 yolu

Nurdan Gündoğdu

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