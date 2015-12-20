KENDİNİZİ MUTLU ETMENİN 5 YOLU



Kendinden Kaçarken Yakaladım Seni / Mutluluk Kılavuzu adlı kitabın yazarı Dr. Ebru Nurluoğlu’dan kendinizi mutlu etmenizi sağlayacak 5 yol…

1. MUTLULUĞUNUZA SAHİP ÇIKIN

Mutluluğunuzu dışarı bağımlı hâle getirmeyin. Bırakın başkalarını. Kendinize odaklanın. Kendinizi dinleyin. Arkadaşlarınızdan, sevgilinizden ya da ailenizden medet ummak yerine kendi içinizdeki güce sahip çıkın. Hayatınızın sorumluluğunu kendiniz alın. Kurban rolünden çıkın. Birisi size yardım edecekse zaten eder. Etmezse de üzülmeyin. Gücünüze sığının.



