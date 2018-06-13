Kim Kardashian’ın Saç Artisti Favori Ürünlerini Açıkladı

Ünlülerin saç artisti Jen Atkin; güzellik dünyasında herkesin yakından takip ettiği isimlerden biri. Kardashian ailesi başta olmak üzere saçlarını hayranlıkla izlediğimiz pek çok yıldızın saç artisti olan Atkin; sadece kendi markasını değil pek çok ürünü kullandığı ve bunların arasından da favorileri olduğunu “ben hala bir profesyonelim dolayısıyla her şeyi kullanıyorum!” şeklinde açıklıyor.

İşte Atkin’in favorileri:

Christophe Robin Prickly Pear Balm

Balmain Session Spray Strong

Bleach Hard AF Hair Spray

Rita Hazan Root Concealer

 

Atkin’in diğer önemli özelliği ise mükemmel olmasına rağmen asla çok uğraşılmış gibi durmayan saçlar yaratması. “Saçların üzerinde saatler harcanmış gibi görünmesini istemiyorum. Hepimiz meşgul insanlarız. Mükemmel görünmek için bir ekibe ihtiyacınız yok. Tüm müşterilerim ve takipçilerim; saçları konusunda anahtar ürün olarak Dyson Supersonic’i kullanıyor. Saçlarınızı ısıdan yıpratmadan kurutup hızlıca şekillendirebilirsiniz.”

Dyson Supersonic

Ouai Wave Spray

“Eğer biraz hacim istiyorsanız  OUAI Dry Texture Foam kullanıyorum.Harika kokuyor ve 5 dakikada sonuç veriyor.”

Ouai Leave-In Conditioner

Ouai Dry Shampoo Foam

Ouai Dry Texture Foam

Listesinde bir de sürpriz bir ürün var. Diş fırçası! “Saçı spreyledikten sonra yönünden çıkan telleri düzeltmek için kullanıyorum.” diyor Atkin.

Lavish Essentials Bamboo Toothbrush

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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