Kim Kardashian’ın Saç Artisti Favori Ürünlerini Açıkladı

Ünlülerin saç artisti Jen Atkin; güzellik dünyasında herkesin yakından takip ettiği isimlerden biri. Kardashian ailesi başta olmak üzere saçlarını hayranlıkla izlediğimiz pek çok yıldızın saç artisti olan Atkin; sadece kendi markasını değil pek çok ürünü kullandığı ve bunların arasından da favorileri olduğunu “ben hala bir profesyonelim dolayısıyla her şeyi kullanıyorum!” şeklinde açıklıyor.

İşte Atkin’in favorileri:

Christophe Robin Prickly Pear Balm

Balmain Session Spray Strong

Bleach Hard AF Hair Spray

Rita Hazan Root Concealer

Atkin’in diğer önemli özelliği ise mükemmel olmasına rağmen asla çok uğraşılmış gibi durmayan saçlar yaratması. “Saçların üzerinde saatler harcanmış gibi görünmesini istemiyorum. Hepimiz meşgul insanlarız. Mükemmel görünmek için bir ekibe ihtiyacınız yok. Tüm müşterilerim ve takipçilerim; saçları konusunda anahtar ürün olarak Dyson Supersonic’i kullanıyor. Saçlarınızı ısıdan yıpratmadan kurutup hızlıca şekillendirebilirsiniz.”

Dyson Supersonic

Ouai Wave Spray

“Eğer biraz hacim istiyorsanız OUAI Dry Texture Foam kullanıyorum.Harika kokuyor ve 5 dakikada sonuç veriyor.”

Ouai Leave-In Conditioner

Ouai Dry Shampoo Foam

Ouai Dry Texture Foam

Listesinde bir de sürpriz bir ürün var. Diş fırçası! “Saçı spreyledikten sonra yönünden çıkan telleri düzeltmek için kullanıyorum.” diyor Atkin.