Sonbahar / Kış 2018-2019 moda trendlerinin gerçekten cazip parçalarla dolu olduğunu tekrar hatırlatalım.

Dolabınızı gerçekten soğuk havalara hazırlamak için bu trendlerle yan yana olmaya hazır mısınız? Doğru ve biraz da zamansız parçalara yatırım yapmak için ise aşağıdaki önerileirmize göz atmayı unutmayın.

Gerçekten keyifli bir sezon bizi bekliyor, az bir zaman ayırarak nokta atış yapmanız mümkün.

Kış Moda Trendlerinden Gardırobunuza Eklemeniz Gereken Parçalar

Hayvan Desenleri

Trendler, Nuh’un Gemisi’ndeki hayvan çeşitliliğine işaret ediyor adeta.

Leopar desenli parçalar, sokaklarda şimdiden baş tacı olurken, yılan, zebra, çita desenleri de sağlam bir şekilde geliyor arkadan.

İster nötr tonlarda isterseniz de renklerin o canlı dünyasını yansıtan parçalarla… Son seçim sizin.

70’lerin Gölgesi

70’lerin modası üzerinden kişisel tarzınızı etkilemeye hazırlanan kahverengi parçaları da listenize mutlaka ekleyin. Örenğin; Bej ve çikolata rengi tonlarında ilerlemek tam isabet olur. Bu sezon için kahverengiyi, yeni siyah olarak ansak daha doğru olacak galiba.

Mini Parti Elbiseleri

Özellikle de moda blogger’larının instagram hesaplarında sık sık karşınıza çıkacak bir parça olduğunun notunu düşelim.

Güzel bir parti elbisesi almak ve onu aksesuarlarla daha da köpürtmek için doğru sezondasınız.

Kristal Her Şeyde

Kristallerin göz alıcı etkisi bu sezon her yerde. Ayakkabılar, saç aksesuarları ve çok daha fazlası için taşları takibe alın.

Yenilikçi Katmanlar

Kat kat giyinmekten keyif alanlara bu sezonun maceraperest denemelerini önereceğiz. Kazak üstüne ince askılı bluzunuzu giymek gibi özgür adımlar atarsanız, bu trendi tam da ortasından yakalamış olursunuz.