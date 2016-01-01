KIT HARINGTON VE ROSE LESLIE’NİN DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU





Game of Thrones dizisinin yıldızları Kit Harington ve Rose Leslie’nin merakla beklenen düğünü için geri sayım başladı.

BBC News’e göre ünlü çift 23 Haziran’da İskoçya’da evleniyor. Game of Thrones dizisinin setinde tanışan ve geçtiğimiz yıl Londra’da nişanlanan “Jon Snow” ve “Ygritte ” bir yaz düğünüyle hayatlarını birleştirecekler.

İskoç soylularından olan Leslie’nin babası Seb Leslie’nin West Garioch bölgesinde bir kaleye sahip olduğu bilinenler arasında. Anlaşılan o ki bir yaz düğününden çok daha fazlası bizi bekliyor. Kalede gerçekleşecek bu yaz düğünü için heyecanlanmamak ne mümkün.