Kolajen İçeriğiyle Cildinizi Yıllar Öncesine Götürecek 4 Krem

Cildin tazeliğini koruyabilmesi için kolajen takviyesinin gerekliliği artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. İşte kolajen içeren ve tam da bu yüzden sizin için yılları geri sarmaya yardımcı olacak 4 krem:

It Cosmetics Secret Sauce

IT Cosmetics’in bu ürününün kült olduğu artık bir sır değil. Plastik cerrahlar tarafından geliştirilen Secret Sauce, cildin nemlendirici ve yaşlanma karşıtı özelliklerini maksimuma çıkarmak için çalışan yedi fermente bileşenle maksimum etki sağlıyor. Hidrolize kolajen dışında peptitler, hiyaluronik asit, C vitamini ve meyan kökü de içeriyor.

Dermalogica Dynamic Skin Recovery SPF 50

Dermalogica’dan gelen bu kolajen takviye edici cilt bakım ürünüyle erken yaşlanmayı önleyin ve hasar tamiri yapın. Nemlendiriciler, güneş filtresi ve yaşlanma karşıtı maddeler açısından zengin olan bu günlük nemlendirici, doğal nem bariyerinizi peptitlerle ve hiyaluronik asit ile cildi derinlemesine – suyun ağırlığının 1000 katına kadar tuttuğu bilinen bir bileşen-. Sonuç mu? Parlak, tonlu, kırışıksız cilt.

SkinCeuticals Triple Lipid Restore 2:4:2

Bu hızlı emilebilen lipid krem, sadece doku geliştirmekle kalmıyor; aynı zamanda serbest radikal hasara karşı da mücadele etmek için antioksidanlar, vitaminler ve diğer besin maddeleri açısından zengin formülüyle daha da büyük bir etki yaratıyor.

Peter Thomas Roth Hungarian Thermal Water Mineral-Rich Moisturizer

Cildinizde yılları geriye doğru saracak bir nemlendirici mi arıyorsunuz? Sizi, Peter Thomas Roth’un yeni ürünü vesilesiyle Macar termal suyunun gücü ile tanıştırmamıza izin verin. Dokuz botanik ve üçlü lipid kompleksi ile birlikte formüle edilen bu güçlü kolajen takviye edici krem; ciltteki ince çizgiler dışında, kırışıklıklardan donukluğa ve düzensiz dokuya kadar pek çok soruna çözüm olmayı hedefliyor.