Komik Erkeklerle Çıkmanız İçin 7 Seksi Sebep

Hepimizin mazagin kapaklarından fırlamış gibi görünen erkeklere bağımlılık derecesinde ilgili olduğumuz dönemleri vardır.

Hatta belki hala seksi bir çene ve kaslı bir karın görünce gözlerinizi ondan almakta zorlanıyorsunuzdur. İşte şimdi bu alışkanlığınızı bırakma zamanı geldi!

Üzülerek söylüyoruz ki ilişkilerinizin kısa sürmesi ya da beklediğiniz gibi sonuçlanmamasının sebebi model görünümlü seksi erkekler olabilir. Seksapellerinin ve kadınların üzerinde bıraktıkları etkinin farkında olan bu tip erkekler kendilerini daha çok düşünürler. Bu yatakta da geçerli! Sizi izlemek yerine aynaya baktığını farkettiğiniz oldu mu? Hemen bırakın! Aynı zamanda istediklerini elde edebileceklerini bilmenin özgüveni ile aldatmaya daha eğilimlidirler.

Şimdi neden model duruşundaki erkekleri bırakmanız gerektiğini bir köşeye kaldırıp, neden kişilikli komik erkeklerle çıkmanız gerektiğini anlatalım:

Görseller: Pinterest

KOMİK ERKEKLERLE ÇIKMANIZ İÇİN 7 SEKSİ SEBEP (8)

1. Yatakta daha iyiler

44 kadın ile yapılan bir araştırmada komik partnerlere sahip kadınların daha güçlü orgazmlar yaşadığı ortaya çıkmış! Anlaşılan pratik zekanın göstergesi olan espiri anlayışı kadınları cezbetmekle kalmıyor, aynı zamanda fiziksel doyuma ulaşmasına da yardımcı oluyor.

KOMİK ERKEKLERLE ÇIKMANIZ İÇİN 7 SEKSİ SEBEP (2)

2. Kendinizi iyi hissettirirler

Komik erkekler, seksi erkekler kadar gösterişçi değillerdir. Sizin dış görünüşünüzü övdükleri kadar içinizle de ilgilenirler. Yanınızda durmadan cilt bakımından veya spor salonundan bahsetmek yerine sizi tanımaya çalışan biri varken kendinizi daha iyi hissedersiniz.

KOMİK ERKEKLERLE ÇIKMANIZ İÇİN 7 SEKSİ SEBEP (7)

3. Modunuzu değiştirirler

İlişkiler uzun vadede yorucu bir işe dönüşebilir. Ne zaman ortaya çıkacağı belirsiz tartışmalar ve gerginliklerin sayısı artarken küçük bir espri veya tatlı bir öpücük ortamı yumuşatabilir. Bunu da komik erkeklerden daha iyi başarabilen pek yoktur!

KOMİK ERKEKLERLE ÇIKMANIZ İÇİN 7 SEKSİ SEBEP (5)

4. Sosyaldirler

Komik erkeklerin sosyal çevresi geniştir ve yeni insanlarla nasıl sosyalleşeceklerini de iyi bilirler. Şimdi arkadaşlarınızın yanında poz verirmişçesine oturup sıkılan o erkeği bırakın ve gülümseyip ailenizle sohbete dalacak o komik erkeğe bir şans verin!

 

KOMİK ERKEKLERLE ÇIKMANIZ İÇİN 7 SEKSİ SEBEP (3)
5. Zeki ve yaratıcıdırlar

Komik olabilmek için aynı zamanda zeki ve yaratıcı olmak zorundasınız. Ayrıca pratik zekaya ve hızlı kavrama yeteneğine sahip olmanız gerekir. Komik bir erkekle çıktığınız zaman aslında tüm bu özelliklere sahip biriyle çıkmış oluyorsunuz. Bir taşta kim bilir kaç kuş!

KOMİK ERKEKLERLE ÇIKMANIZ İÇİN 7 SEKSİ SEBEP

6. Kişiliklidirler

Sokaktaki kaç erkeğin komik olabilmek istediğini biliyor musunuz? Tonlarcası! Komik erkekler sadece herkesin hayal ettiği espri yeteneğine sahip olmakla kalmayıp daha bir çok kişilik özelliğine sahiptirler.

KOMİK ERKEKLERLE ÇIKMANIZ İÇİN 7 SEKSİ SEBEP (6)
7. Kendilerini geliştirmeye devam ederler

Dış görüntüsüne güvenip her şeyi seksapellerini kullanarak elde etmeye çalışan kaslı erkeklerin aksine, komik erkekler zekalarını kullanarak ilerleyebilmenin yollarını bulmuştur. Komik bir erkekle uzun vadeli planlarınız varsa daha mutlu olacağınızı şimdiden söyleyebiliriz!

Ayrıca hatırlatalım, dış görünüş bir aylık spor üyeliğine bakar. Ancak zeki ve esprili bir partneri sonradan yaratamazsınız!

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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