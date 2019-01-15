Kylie Jenner’ın Instagram Rekorunu Aşan Yumurta!

Kylie Jenner’ın rekorunu bir yumurta egale etti!

Kylie Jenner Instagram’da 124 milyon takipçiye sahip. Instagram’ın en göz önünde olan ve en sık paylaşım yapan isimlerinin de başında geliyor kendisi.

Kızının doğumunun ardından 7 Şubat 2018’de Stormi‘yi takipçileriyle tanıştırdığı bu gönderi 18 milyonu aşkın beğeni alarak “Instagram’da en çok beğeni alan post” rekorunu kırmıştı.

Neredeyse bir yıl sonra bu rekora bir meydan okuma geldi! Instagram’da, 4 Ocak 2019’da kimin oluşturduğu bilinmeyen “world_record_egg” kullanıcı adında bir hesap açıldı ve tek bir gönderi paylaşıldı.

Bu yumurta hesap yazdığı açıklamayla da adeta Kylie Jenner‘a meydan okuyordu! Kullanıcıları bu yumurta fotoğrafını Instagram’ın en çok beğenilen ve Kylie Jenner‘ın rekorunu kıran paylaşım haline getirmeye davet eden yumurta amacına ulaştı!

Şimdilik 38 milyonu aşkın beğeni alan yumurta her saniye takipçi ve beğeni kazanmaya devam ediyor. Bu viral hesabın şimdiden takipçi sayısı 5,3 milyona ulaştı!

Bu rekorun ardından Kylie Jenner‘ın kaldırımda yumurta kıran eski bir hikayesini bu sefer gönderi olarak paylaşması ise dikkat çekti!