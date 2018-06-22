Louis Vuitton Defilesinde Duygusal Anlar

Mart ayında Virgil Abloh; Louis Vuitton erkek koleksiyonunun kreatif direktörü olarak tarihe geçmişti. Marka tarihindeki ilk Afro-Amerikan kreatif direktör olan Abloh; geçtiğimiz gün ilk koleksiyonu ile modaseverlerin karşısına çıktı.

 

Aynı zamanda Off-White markasının da kurucusu olan Abloh’un koleksiyonu kadar finaldeki duygusal anlar da dikkat çekti.

Defile sonrası ilk zamanında bir moda markasında birlikte staj yaptığı Kanye West‘e koşup sarılan ve ağlayan Abloh’un bu duygusal anları sosyal medyada çok konuşuldu.

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Like
Paylaş
Benzer Konular

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Yaşasın yaz☀️ Bu aralar konumuz ise; güneş, bikini, mayo ve terlik. 👙 Tatil öncesi alışveriş listesini güncellemeye hazır olanları da @zeki_triko ‘ya davet ediyoruz. Tüm vücut tiplerine göre sezonun trendlerinin izinde en ideal modeller sizi bekliyor. #marieclairetr #zekitriko
    0
  • İyi ki doğdun Prens William!🎂 Bugün 36. yaş gününü kutlayan prensin; geçmişten günümüze kareleri için ekranı sola kaydırın!👈🏻👈🏻👈🏻 #princewilliam #kensingtonpalace #ladydi #ladydiana #royalfamily #princegeorge #marieclairetr
    3
  • Geçtiğimiz gün New York sokaklarında görüntülenen Dua Lipa’nın rahat ve eğlenceli stiline bayıldık!🔥💫 #dualipa #thursday #goodmorning #mariannasenchina #marieclairetr
    13
  • İyi ki doğdun Nicole Kidman! 🎂Bugün 51. yaş gününü kutlayan Oscar Ödüllü yıldızın unutulmaz görünümleri için ekranı sola kaydırabilir; stil dosyası için marieclaire.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz! 🎊🎉 #nicolekidman #biglittlelies #happybirthday #cancerseason♋️ #chanel #dior #marieclairetr
    5
  • Mitolojideki Sirenler’den ilham aldığımız “Mitolojik Deniz Kızı” çekiminin devamı haziran sayımızda.☀️ Profildeki linkten ücretsiz indirebilirsiniz. #marieclairetr Fotoğraflar: Serkan Emiroğlu Moda Editörü: Şeyma Arslaner Yılmaz Saç: Hüseyin Altun Makyaj: Ece Karagülle Moda Editörü Asistanı: Aras Kılıç Model: Getter/ True Models Prodüksiyon: Selin Sever/ SubbStudio
    0
  • Güne; hayatımıza kült Dawson’s Creek dizisiyle giren James Van Der Beek’in bu sevimli aile karesiyle başlıyoruz!♥️ 5. kez baba olan Van Ber Beek’in bu karesi sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. #dawsonscreek #jamesvanderbeek #goodmorning #günaydın #marieclairetr
    9
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için