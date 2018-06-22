Louis Vuitton Defilesinde Duygusal Anlar

Mart ayında Virgil Abloh; Louis Vuitton erkek koleksiyonunun kreatif direktörü olarak tarihe geçmişti. Marka tarihindeki ilk Afro-Amerikan kreatif direktör olan Abloh; geçtiğimiz gün ilk koleksiyonu ile modaseverlerin karşısına çıktı.
a beautiful moment between Virgil Abloh and Kanye West at his first Louis Vuitton show #LVMenSS19
Travis Scott, Kylie Jenner, Takashi Murakami and more supporting! pic.twitter.com/z25kk1DLnP
— FTP FLAME (@FTPflame) 21 Haziran 2018
Aynı zamanda Off-White markasının da kurucusu olan Abloh’un koleksiyonu kadar finaldeki duygusal anlar da dikkat çekti.
Virgil runs into Ye’s arms at the close of his 1st show for #LouisVuitton
What a moment! #LVMenSS19 pic.twitter.com/Nk5LSCS3Jg
— Shelby Ivey Christie (@bronze_bombSHEL) 21 Haziran 2018
Defile sonrası ilk zamanında bir moda markasında birlikte staj yaptığı Kanye West‘e koşup sarılan ve ağlayan Abloh’un bu duygusal anları sosyal medyada çok konuşuldu.
Travis Scott, Kylie Jenner, Kim Kardashian & Kanye West at Virgil Abloh’s Louis Vuitton fashion show@virgilabloh @trvisXX @KylieJenner @KimKardashian @kanyewest #LVMenSS19 pic.twitter.com/W5Co0VPAIO
— FTP FLAME (@FTPflame) 21 Haziran 2018