MANGOGIRLS’LERDEN BİRİNİ DAHA İYİ TANIMAK İÇİN SAMİMİ BİR SOHBET





Minimalist ve trendy dünyasını keşfetmek için Kopenhag’da #mangogirl kızımız ile birlikte bir gün geçirdik. Pernille, bir çocuk olarak modaya olan tutkusunu, büyükannesinin gardırobundaki ilham arayışıyla keşfetmiş. Danimarkalı bir derginin baş editörü olarak çalıştıktan sonra, zahmetsiz ve havalı İskandinav tarzını paylaşmak için, 2012 yılında kendi stilini yansıtan bloğunu açtı.

Sakin bir yerleşim bölgesi olan Frederiksberg’deki rahat bir odada, büyükannesinden miras kalan Poul Kjærholm imzalı sandalyesinde oturan Pernille Teisbæk, tutkularından söz ediyor. En dikkat çekici şey: sandalyeler. Sürekli sandalye toplayan (hatta bir sandalye istek listesi bile var) Pernille’nin son siparişi, uzun zamandır beklediği ve ‘Ofis sandalyesi’ olarak adlandırılan Pierre Jeanneret sandalyesi.

Söylediğine göre, dünya üzerindeki en sevdiği yer kesinlikle “bir enerji mabedi” olan evi. Gerçek şu ki, o enerjiyi içeri girer girmez biz de hissettik. Çok temiz ve minimalist olan Pernille’nin evi için, Danca anlamı keyifli olan hygge kelimesini kullanmamız yanlış olmaz.

Pernille için hiçbir gün biribirinin aynısı değil. İşi gereği ofisi farklı mekanlar olabiliyor: Uçaklar, otel odaları… Bu yüzden günün sonunda evde olma hissi onu en çok mutlu eden şey…

Tutkularından bahseden Pernille, sürekli moda haftalarına katıldığı için yeni insanlarla tanışmaktan, onların moda ilhamları hakkında konuşmaktan ve sanat gezintileri yapmaktan hoşlanıyor. Seyahat ettiği zamanlarda, her zaman sanat galerilerini, müzeleri ve vintage mobilya satan dükkanları görmek için zaman ayırmaya çalışıyor.

#mangogirl kızımız için mükemmel bir günün nasıl olduğunu merak ediyoruz. Cevap hiç tereddütsüz, günün her anından ilham alarak kendiyle geçirdiği zamanlar oluyor. Oğlunu kreşe götürdükten sonraki ilk durağı mahallesindeki bir kafeterya. Ve sonrasında bisikletle bir müzeye gidiyor – büyük ihtimalle burası Thorvaldsensve Müzesi oluyor – ve oradaki tüm yaratıcılığı içine çekiyor.

İskandinav stili ile tanınan Pernille, gündelik, rahat ve aynı zamanda klasik parçaları özel bir dokunuş katarak kombinlemeyi seviyor. Onu ilginç kılan da, bir tezatlık oluşturarak giydiği bu kombinler. Pernille Teisbæk,kendine özgü, eşsiz bir İskandinav yaşam stili ile karşımıza çıkıyor.



