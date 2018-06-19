Margot Robbie’nin Makyaj Artistinden Öğrendiğimiz 6 Önemli Taktik

Margot Robbie, Alicia Vikander ve Priyanka Chopra gibi; hayranlıkla izlediğimiz ışıltılı ve allığın başrolde olduğu makyaj görünümlerinin arkasındaki isim; Pati Dubroff sırlarını bizimle paylaşıyor!

Işıldayan cilt görünümü konusunda gerçek bir sihirbaz olan Dubroff; kişiyi çok değiştirmeden kendisinin en iyi haline getirmesiyle de takdir topluyor.

İşte ünlülerin makyaj artisti Pati Dubroff’tan işinize yarayacak 6 önemli taktik:

Önce maske, sonra makyaj Bizim gibi Dubroff da bir yüz maskesi hayranı “Her zaman müşterilerimin ciltlerini makyajdan önce kağıt maske ile hazırlarım.” diyen Dubroff ekliyor “Evet benim işim kadınların kendilerini içten güzel hissetmeleri ama asıl istediğim önemli etkinlikler öncesinde daha sakin ve kendilerine güvenir hale gelmelerine yardımcı olmak. İşte kağıt maskelerin de bu sürece yardımcı olduğunu düşünüyorum.”

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Tabii ki çoğumuzun her sabah iş öncesinde kağıt maske uygulayacak kadar zamanı yok ama özel günler öncesinde uygulayabileceğimiz bir taktik. “Aslında çift maske seviyorum. Yüz maskesi altına göz altı maskesi de uygulamak gibi. Ayrıca sürprizler için her zaman çantamda ayak maskeleri de olur.”

Kontür olarak nemlendirici kullanın (Evet ciddiyiz!)

Kontür ile kemik yapısını şekillendirmenin önemini bilse de; Dubroff kendi yöntemini uygulamaktan çekinmiyor. Ağır kontür ürünleri yerine ise tercihi nemlendiriciden yana. “Genelde kızlar bana direkt ‘bana kontür uygular mısın?’ isteği ile geliyor ve ben de her zaman ‘evet ama öncesinde sadece bir yüz masajı ile neler yapabileceğimi göstermeme izin ver’ diyorum.” diyen Dubroff ekliyor ‘Kontür oluşturmak için parmaklarım ile masaj yapıyorum. Cilde bu sayede daha fazla oksijen gidiyor ve daha fazla ışıldıyor. Bazen silindir şeklindeki ürünleri de kullanıyorum ama parmakları tercih ederim çünkü insan dokunuşu önemlidir.”

Tansiyonun yükseldiği noktadan yani çenenizden başlamanız her zaman iyi olacaktır. Elmacık kemiklerinin altını da unutmayın. Bu bir kaldırma etkisi yaratacaktır.

“Elmacık kemiklerinin üzerinde nemlendirici ile doğal bir ışıltı yaratmayı tercih ediyorum” diyor.

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Concealerları karıştırın

“Her zaman cilt makyajını önce yaparım. Cildi kusursuz görmek isterim; ondan sonra zaten her şey bir pastayı süslemeye benziyor. Yani demek istediğim diyelim ki yangın alarmı çaldı ve acilen dışarı çıkmanız gerekti. Ben kusursuz bir ten makyajı ile çıkmak zorunda olmayı tercih ederim.”

Kusursuzlaştırmadaki en önemli aşamalardan biri ise concealer uygulaması. Dubroff; yüzün her bölgesi için farklı tonda concealer uyguluyor. Kedi dili şekilli bir fırça ile yüzün merkezine açık renk concealer uygularken dışına bir tık daha koyu renkli concealer uyguluyor.

Göz altları içinse daha ince bir formül kullanmayı tercih ediyor. “Göz altlarındaki cilt gerçekten çok incedir, dolayısıyla çoğu concealer burası için ağır bir yapıda diyebiliriz. Nemlendirici ya da yüz spreyi ile formülü incelterek daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz.

Her yerde allık

“Söz konusu makyaj olduğunda; göz kapaklarına da çok az allık uygulamayı seviyorum. Bu tüm makyaj görünümünü bir bütün haline getiriyor. Eğer güçlü renkte bir ruj kullanmıyorsam dudaklarda da aynısını yapmayı seviyorum.”

Net bir bitişi olmayan ruj

“Dudaklarda ya da gözde sert bitiş çizgileri sevmiyorum. Daha geçişken bir görünümü tercih ederim. “

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Pudrayı sona saklayın

“Pudrayı tüm makyaj bittikten sonra kullanıyorum. Pek çok kadında görüyorum ki makyajın ortasında uyguluyorlar ve hala fazla parlıyorlar. Finalde uygulamanız kesinlikle daha iyi olacaktır.”