MAYIS 2018 ASTROLOJİ YORUMUNUZ





15 Mayıs Salı günü Uranüs Koç burcundan Boğa burcuna geçiyor. Bu geçişle beraber bazı burçları ani gelişmeler bekliyor. Daha mantıklı kararlar alınacak bir dönem yaşanacak.

İşte Astrolog Dinçer Güner’den mayıs ayı astroloji yorumunuz.

BOĞA (21 Nisan – 20 Mayıs)

15 Mayıs Salı günü Uranüs Koç burcundan Boğa burcuna geçiş yapacak. Bu geçişle beraber ani gelişmeler yaşayacaksınız. Bu ay sizi sürprizler bekliyor, desek yeridir. Kendinizi doğru ifade etmenin tam zamanı. Mayıs ayı boyunca uyumlu davranmanın etkili olacağı bir ay sizi bekliyor. Birçok konuda öncülük yapacak ve öne çıkacaksınız.

İKİZLER (21 Mayıs – 21 Haziran)

Bu ay, bugüne kadar kısıtlandığınızı düşündüğünüz durum veya olaylarla ilgili kendinizi özgür hissedeceksiniz. Daha tinsel düşünüp hareket edeceksiniz. Maneviyatınızı güçlendirecek bir süreç sizi bekliyor. Geçmişte, size dair dürüst ve kartlarını açık oynamamış insanlar varsa onlarla yüzleşmenin tam zamanı.

YENGEÇ (22 Haziran – 22 Temmuz)

Sosyal mecralarda aktif olacağınız bir ay sizi bekliyor. Bu süre zarfında çevrenizle ilişkilerinizde daha uyumlu bir döneme gireceksiniz. Uzun zamandır iletişim kurmadığınız, mesafeli durduğunuz arkadaşlık ve dostluk ilişkileri var ise buzları eritmek ve zeytin dalı uzatmak için harika bir dönem.

ASLAN (22 Temmuz – 22 Ağustos)

Bu ay Uranüs Koç burcundan Boğa burcuna geçecek. Bu geçiş ile beraber mesleki ve kariyer konularında ani değişimler yaşamaya hazır olmalısınız. Size statü kazandıracak yeni iş fırsatları karşınıza çıkacak. İmza atacağınız başarılı projeler sizi diğer çalışma arkadaşlarınızın bir adım önüne taşıyacak. Mayıs sizin için şanslı bir ay olacak.

BAŞAK (23 Ağustos – 22 Eylül)

Bu ay plansız, programsız kendinizi yurt dışı seyahatleri yaparken bulabilirsiniz. Bu seyahatler iş sebebiyle olabileceği gibi yoğunluğunuza kısa bir mola vermek için yapacağınız bir tatil de olabilir. Bunun haricinde mesleki kurslar ve dil kursları gibi kendinizi geliştireceğiniz konularda da atılımlar yapabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül – 22 Ekim)

Kendinizi yeni bir yapılanma içinde bulacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bu süre zarfında hiç ummadığınız yerlerden gelebilecek sürprizler sizi şaşırtabilir. Daha önceden ödemesi yapılmamış vergilendirmeler, unutulmuş borçlar ve benzeri durumlar varsa aniden karşınıza çıkabilir. Hazırlıklı olun.

AKREP (23 Ekim – 22 Kasım)

15 Mayıs Salı günü Uranüs’ün Koç burcundan Boğa burcuna geçmesiyle evlilik ve ortaklıklarınızı tecrübe edeceksiniz. Mevcut iş ortağınızla anlaşmazlıklar yaşayıp yolları ayıracaksınız. Sonrasında yeni bir ortakla iş hayatınıza devam edeceksiniz. İkili ilişkilerde de yenileyici, bağlılığı kuvvetlendiren, daha dengeli ve uyumlu geçirilecek zamanlar sizi bekliyor.

YAY (23 Kasım – 21 Aralık)

Bu ay günlük hayatınızla, çalışma koşullarınızla ve rutin olarak yaptığınız her türlü dinamikle ilgili majör ve yapıcı kararlar alacaksınız. Kendinize yeni ufuklar yaratmak isteyebilirsiniz.

Bu uzun soluklu yolculuk size ilaç gibi gelecek, motive edecek gelişmelerin de yaşanacağı bir süreç sizi bekliyor. Kısacası bu ay şans sizin yanınızda.

OĞLAK (22 Aralık – 20 Ocak)

Bu ay Uranüs Koç burcundan Boğa burcuna geçecek. Özel hayatınızda ve sosyal aktivitelerde son derece faal olacağınız bir döneme gireceksiniz. Yaratıcılık gerektiren konularda ise

şans yıldızınız oldukça yüksek olacak. Hayatınızla ilgili aldığınız kararlarda son derece istikrarlı bir portre çizeceksiniz.

KOVA (21 Ocak – 19 Şubat)

15 Mayıs Salı günü Uranüs Koç burcundan Boğa burcuna geçecek. Bu geçişle beraber yaşam tarzınızda etkin olan tüm dinamiklerle ilgili yeni kararlar alacaksınız. Aile ve ev temalarıyla yoğun bir gündeme sahip yeni bir döngüye de gireceksiniz. Duygusal güven konusunda çok daha hassas olup korumacı davranacağınız bir mayıs ayı sizi bekliyor.

BALIK (20 Şubat – 20 Mart)

İletişim kanallarının çoğalacağı, yoğun olarak arkadaşlarınız ve aile bireyleriyle haberleşeceğiniz bir ay sizi bekliyor. Bu süre zarfında size iyi gelecek kısa seyahatler planlayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda daha uzun süreli projelerden çok kısa vadeli ve size başarıyı daha hızlı getirecek işlerde etkin

rol üstleneceksiniz.



KOÇ (21 Mart – 20 Nisan)

Bu ay Uranüs Koç burcundan Boğa burcuna geçecek. Finansal konularınızı, geçim kaynaklarınızı nasıl idareli ve planlı yönetmeniz gerektiğiyle ilgili alternatif yapılanmalar içine girebilirsiniz. Bu süre zarfında maddi kayıplara sebebiyet verecek risklerden uzak durmanızda ve temkinli olmanızda fayda var.

