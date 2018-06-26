Meghan Markle Neden Hep Büyük Ayakkabılar Giyiyor?

Sosyal medyada da herkesin Meghan Markle hakkında konuştuğu konulardan biri; Markle’ın genelde kendisine çok büyük gelen ayakkabılar kullanması. Nedeni ise sizi oldukça şaşırtabilir.

Prens Harry ile evlendiği günden bu yana stili mercek altında olan Markle’ın büyük numara ayakkabı tercih etmesinin hayranlarının gözünden kaçmasını tabii ki beklemiyorduk.

 

Moda danışmanı Harriet Davey ise konuya açıklık getirdi. “Ünlü isimler genelde önemli etkinlikler veya kırmızı halı için 1 veya 2 numara ayakkabıları tercih ediyorlar böylece yara bandı kullanmak zorunda kalmıyorlar.” diyen Davey şu şekilde devam ediyor “Rahatsız eden ayakkabılardan daha kötüsü yoktur. Uzun süreli topuklu ayakkabı giymek ayakları şişirip baloncuk oluşumuna neden olabilir.”

 

Büyük ayakkabıların tabanınıza tam oturması için silikon tabanlardan kullanabilirsiniz.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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