Meghan Markle’ın Rolü Daha Yeni Başlıyor

Kraliyet düğününün biten kaosunun ardından, Prens Harry ve Meghan Markle Buckingham Sarayı balkonundaki yerlerini aldılar.

2018 Trooping the Colour için Buckingham Sarayı balkonunda zarif bir görünüm çizen Markle, dudak okuyuculara göre aslında  göründüğü kadar sakin hissetmiyordu.

Görünüşe göre, Prens Harry Meghan Markle’a döndü ve ona “Tamam mı?” diye sordu.

Markle’ın “Evet, sensin” diye cevap verirken gergin olduğu gözlemlendi.

Dünyanın gözü üzerinizdeyken de sinirlenmemeye hakkınız yok değil tabii.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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