Meghan Markle’ın Rolü Daha Yeni Başlıyor

Kraliyet düğününün biten kaosunun ardından, Prens Harry ve Meghan Markle Buckingham Sarayı balkonundaki yerlerini aldılar.

2018 Trooping the Colour için Buckingham Sarayı balkonunda zarif bir görünüm çizen Markle, dudak okuyuculara göre aslında göründüğü kadar sakin hissetmiyordu.

Görünüşe göre, Prens Harry Meghan Markle’a döndü ve ona “Tamam mı?” diye sordu.

Markle’ın “Evet, sensin” diye cevap verirken gergin olduğu gözlemlendi.

Dünyanın gözü üzerinizdeyken de sinirlenmemeye hakkınız yok değil tabii.