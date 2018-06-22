Melania Trump’ın Ceketi Neden Olay Oldu?

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın moda felaketi olarak adlandırılan “yeşil ceketi” gündeme bomba gibi düştü.

Moda sahnesindeki çekişmesinde çoğu zaman sert eleştirilere hedef olan Melania Trump için bu sefer de durum değişmedi.

Melania Trump, perşembe günü, ABD-Meksika sınırındaki, Trump’ın sıfır toleranlı göçmenlik politikası sonucu ailelerinden ayrılan iki bin göçmen çocuğun bulunduğu sığınma merkezini sürpriz bir şekilde ziyaret etti.

First Lady, Teksas’a giden uçağın merdivenlerden çıkarken, tüm dünyanın gördüğü ve uzun süre de konuşulmaya devam edeceği o ceketle görüntülendi.

Ceketinin arka tarafında; “I don’t really care, do you? (Gerçekten umursamıyorum, sen umursuyor musun?) ”  yazması büyük bir tepkiye yol açtı.

Melania Trump’a gelen eleştiriler ise stil danışmanlarının bu konuda hassas davranması ve bir yas elbisesi giymesi değil ama en azından arkası yazılı resmiyeti olmayan ceket de tercih etmemesi gerektiği yönünde.

Halkın gösterdiği tepki üzerine ise Melania Trımp’ın sözcüsü Stephanie Grisham,  “Bu bir ceket. Gizli bir mesaj yoktu.” şeklinde açıklamada bulundu.

Zara marka bu ceketin kendini konuşturmaya teşvik etmemesi mümkün değildi elbette.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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