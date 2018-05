Merakla beklenen Freddie Mercury biyografisi Bohemian Rhapsody‘den ilk fragman yayınlandı!

Mr. Robot dizisiyle şöhrete kavuşan Rami Malek‘in efsanevi Queen solisti Freddie Mercury‘ye hayat verdiği filmin senaryosunda Stephen Hawking’in hayatını anlatan “Theory of Everything / Her Şeyin Teorisi” filminin senaryosunu kaleme alan Anthony McCarten’ın imzası var.

Merakla beklenen “Bohemian Rhapsody” 2 Kasım‘da ülkemizde vizyona girecek. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.