MESAJLAŞMAYI TELEFONLA KONUŞMAYI TERCİH ETMEMİZİN 10 NEDENİ



Klinik Psikolog Çift ve Aile Terapisti İrem Alişanoğlu Polat’a göre teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Her yaş grubundan, sosyoekonomik düzeyden insanın günlük rutininin olmazsa olmazı hâline gelen mobil teknoloji ve akıllı telefonların, temel iletişim alışkanlıklarını da değiştirdiğini görüyoruz.

Polat; “Pek çok genç artık iletişim için sanal ortamı ve mesajlaşmayı tercih ediyor” diyor ve devam ediyor; “Gençlerin teknolojiyle olan ilişkisi toplumda çoğu zaman olumsuz olarak algılanıyor. Fakat aslında mesajlaşmanın ve sanal ortamda iletişimde bulunmanın ilişkilere olumlu etkilerinin olduğuna dair pek çok bilimsel çalışma da var.” Madem durum böyle o hâlde ben de soruyorum…

Gençler neden mesajlaşmayı telefonla konuşmaya tercih ediyor?

Damla Suay

