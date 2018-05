Prada, 7 Mayıs tarihinde New York’ta gerçekleşen, The Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala’sı Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination’ açılışında Prada kombinleriyle görüntülenen ünlüleri sunmaktan memnuniyet duyar.

Jonah Hill, Daniel Kaluuya, Katherine Langford, Catherine Martin, Gary Oldman, Gisele Schmidt, Rita Ora, Sarah Paulson, Nick Robinson, Amanda Seyfried ve Thomas Sadoski gibi ünlü isimler tercihlerini Prada‘dan yana kullandılar.