MUTLU OLMAK İÇİN İHTİYACINIZ OLAN GERÇEK 5 SIR



Yazar ve yaşam koçu Dr. Dain Heer, gerçek mutluluğun sırrını açıklıyor.

Yeni Dünya Mutluluk Raporu’na raporuna göre yoksul ülkelerdeki insanların giderek daha mutlu hale gelmesi, varlıklı olmanın mutluluğumuz üzerinde önemli rol oynamadığını ortaya koyuyor.

Refah düzeyi yüksek olan ülkelerde de mutlu olma eşiğinin git gide azaldığı bir diğer gerçek.

Dünya üzerinde günden güne artan “genel mutsuzluk” halinin sebebi; mutluluğun kaynağını göremiyor oluşumuz.

Mutluluğun çevremizde olup bitenlerle hiçbir ilgisi yoktur çünkü bu, bireysel olarak yaptığımız anlık bir seçimdir. Mutlu olma koşullarımızı dış koşullarla sorumlu tutmak pek doğru değil. Mükemmel bir ilişki ya da bankadaki para miktarı, mutlulukla elbette doğru orantılı değil.

Mutlu olmak aslında sizin seçiminiz. Bunun koşullarını belirlemek sizin elinizde. Mutluluğunuzdan siz sorumlusunuz!

Sahip olduğunuz şeylerden memnun olduğunuzda, daha çok şey oluşturacak ve mutluluk bulacaksınız. Bunun için günde 10 saniye pratik yapmaya ne dersiniz?

Mutluluğu seçmek basit bir şey. Bakış açınızı değiştirmek için maddelerimizi okumanızı tavsiye ederiz.

