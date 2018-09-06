Nail Art’ı Tahtından İndiren Hand Art Trendiyle Tanışın

Artık farklı nail art modelleri bile dikkatinizi çekmiyor mu? Neyse ki Hand Art trendi yükselişini sürdürüyor.
Instagram’da trend olmasının ardından global bir trende dönen Hand Art’ın işte en şık örnekleri:
İnci Zarafeti
Görünümü yaratan: nail_unistella
Zamansız inci şıklığını hand art’a da taşıyarak farklı bir görünüm elde edebilirsiniz.
Işıldayan Çizgiler
Görünümü yaratan: jessicawashick
Parmaklarınızı her hareket ettirdiğinizde ışıldamalarına hazırlıklı olun.
Yıldızlar
Görünümü yaratan: misspopnails
Yıldızları başka taşlarla birleştirerek daha da sofistike bir görünüm elde edebilirsiniz.
Kristal konfeti
Görünümü yaratan: nail_unistella
Ellerinizi bir disko topuna dönüştürmeye hazır mısınız?
Biraz ekstra
Görünümü yaratan: misspopnails
French manikürünüze biraz hareket katmaya ne dersiniz?
Tırnak mücevherleri
Koreli ünlü tırnak artisti Park Eukyung’un (Nail Unistella olarak da biliniyor) yarattığı bu görünüm; tırnak mücevherlerinin stoklarının bir anda bitmesine neden oldu.