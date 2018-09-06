Nail Art’ı Tahtından İndiren Hand Art Trendiyle Tanışın

Artık farklı nail art modelleri bile dikkatinizi çekmiyor mu? Neyse ki Hand Art trendi yükselişini sürdürüyor.

Instagram’da trend olmasının ardından global bir trende dönen Hand Art’ın işte en şık örnekleri:

İnci Zarafeti

Görünümü yaratan: nail_unistella

Zamansız inci şıklığını hand art’a da taşıyarak farklı bir görünüm elde edebilirsiniz.

Işıldayan Çizgiler

Görünümü yaratan: jessicawashick

Parmaklarınızı her hareket ettirdiğinizde ışıldamalarına hazırlıklı olun.

Yıldızlar

Görünümü yaratan: misspopnails

Yıldızları başka taşlarla birleştirerek daha da sofistike bir görünüm elde edebilirsiniz.

Kristal konfeti

Görünümü yaratan: nail_unistella

Ellerinizi bir disko topuna dönüştürmeye hazır mısınız?

Biraz ekstra

Görünümü yaratan: misspopnails

French manikürünüze biraz hareket katmaya ne dersiniz?

Tırnak mücevherleri

Koreli ünlü tırnak artisti Park Eukyung’un (Nail Unistella olarak da biliniyor) yarattığı bu görünüm; tırnak mücevherlerinin stoklarının bir anda bitmesine neden oldu.